Picross e Games Finn nytt liv på Nintendo Switch

Alle de ni spillene i Picross e-serien, opprinnelig utgitt på 3DS, er endelig på vei til Nintendo Switch. Spillene hadde vært utilgjengelige for kjøp siden mars da 3DS eShop stengte. Nå har imidlertid utvikler Jupiter annonsert at det første spillet i serien, Picross S+, vil bli utgitt på Switch neste år.

Picross S+ vil være tilgjengelig for £3.99 (eller €5/$5 for lesere i andre regioner), mens de resterende Picross e-spillene vil bli tilbudt som ekstra innholdspakker til samme pris.

Picross e-serien ble opprinnelig utgitt mellom 2011 og 2018. Det siste spillet i serien, Picross e9, ble imidlertid kun utgitt i Japan, noe som etterlot fans utenfor Japan ivrige etter å endelig få tilgang til spillet.

Dette trekket for å bringe Picross e-spillene til Nintendo Switch kan virke litt kronglete, men det sikrer at disse elskede spillene ikke forsvinner i uklarhet. Video Game History Foundation har anslått at svimlende 87 prosent av spillene som ble utgitt før 2010 nå er utilgjengelige. Med dette i tankene er det klart at det å bevare disse spillene og gjøre dem tilgjengelige for et nytt publikum er avgjørende for deres levetid i spillhistorien.

Picross S+ markerer en spennende gjenopplivning for Picross e-serien og gir fans muligheten til å nyte disse gåtefylte eventyrene igjen. Med løftet om flere innholdspakker som kommer, ser fremtiden lys ut for fans av denne populære franchisen.

kilder:

– Nintendo Life