Character.ai sin AI-app ser økende brukerengasjement

Character.ai, AI-apputvikleren som lar brukere lage sine egne AI-karakterer, ser en økning i brukerengasjement på mobilappene sine. En fersk analyse fra markedsetterretningsfirmaet Similarweb avslørte at iOS- og Android-appene for Character.ai nå har 4.2 millioner månedlige aktive brukere i USA, sammenlignet med ChatGPTs mobilapper, som har nesten 6 millioner månedlige aktive brukere i USA

Character.ai har opplevd bemerkelsesverdig vekst siden lanseringen i mai 2023, og har overgått 1.7 millioner installasjoner den første uken. Å beholde brukere er en utfordring for de fleste mobilapper, med en gjennomsnittlig 30-dagers oppbevaringsgrad på 3–4 % og avinstalleringsfrekvenser som overstiger 40 % etter 30 dager. Character.ai har klart å beholde tidlige brukere og øke bruken i løpet av månedene siden debuten.

ChatGPT har imidlertid fortsatt et forsprang på Character.ai på nettet, hovedsakelig fordi mange brukere foretrekker å bygge og samhandle med AI-chatbotene sine på mobile enheter i stedet for via et nettsted. Globalt viser Android-data at ChatGPT har et betydelig høyere antall månedlige aktive brukere på mobil sammenlignet med Character.ai.

Et område der Character.ai skiller seg ut er dens yngre brukerdemografi. Rundt 60 % av nettpublikummet består av 18-24-åringer, noe som har holdt seg konsekvent over sommeren mens nettstedtrafikken til ChatGPT har gått ned. Andre AI-leverandører viser også lavere adopsjon blant yngre aldersgrupper.

Similarwebs data viser at ChatGPT har sett en nedgang i globale nettstedsbesøk i tre måneder på rad. Den siste gjenopptakelsen av skoleåret har imidlertid ført til et tilbakeslag i besøk på ChatGPT-nettstedet, noe som signaliserer en snuoperasjon. Character.ai, på den annen side, så at trafikken på nettstedet synket i løpet av sommeren, men kompenserte for det gjennom å ta i bruk mobilappene.

Character.ai har potensialet til å utvide brukerbasen ytterligere, støttet av den betydelige 150 millioner dollar i serie A-finansiering og en verdivurdering på 1 milliard dollar. Startupens grunnleggere, Noam Shazeer og Daniel De Freitas, har lang erfaring innen AI og har bygget en kraftig plattform som kontinuerlig forbedrer produktet sitt.

Mens Character.ai sin suksess og økende brukerengasjement er oppmuntrende, gjenstår det å se om det vil opprettholde sin popularitet blant unge brukere eller forsvinne som en annen AI-trend.

