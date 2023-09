Character.ai vinner terreng på ChatGPT i bruk av mobilapper

Character.ai, AI-appprodusenten som gjør det mulig for brukere å designe sine egne AI-karakterer, opplever betydelig vekst i bruk av mobilapper. I følge en fersk analyse fra markedsetterretningsfirmaet Similarweb, har iOS- og Android-appene for Character.ai nå 4.2 millioner månedlige aktive brukere i USA, sammenlignet med ChatGPTs nesten 6 millioner månedlige aktive brukere i USA.

Mens Character.ais vekst er bemerkelsesverdig, opprettholder ChatGPT fortsatt en større tilstedeværelse på nettet, noe som kan skyldes at Character.ais brukere foretrekker å bygge og samhandle med AI chatbots på sine mobile enheter i stedet for gjennom et nettsted. Globalt overgår ChatGPT også Character.ai når det gjelder mobilbruk, med 22.5 millioner månedlige aktive brukere for ChatGPT sammenlignet med 5.27 millioner for Character.ai.

Et interessant aspekt er at Character.ai tiltrekker seg en mye yngre demografi sammenlignet med andre AI-apper, inkludert ChatGPT. Nesten 60 % av Character.ais nettpublikum kommer fra aldersgruppen 18–24 år, som har holdt seg konsekvent selv om ChatGPTs nettrafikk avtok. I juli utgjorde 18-24-åringer bare 27 % av ChatGPTs nettrafikk.

Analysen viste også at andre AI-leverandører har lavere adopsjonsrater blant yngre aldersgrupper. Perplexity.ai, Midjourney, Anthropic og Google's Bard har mye lavere prosentandeler (som strekker seg fra 18.46 % til 25.3 %) av 18-24-demografien sammenlignet med Character.ai sine 60 %.

ChatGPT har sett en nedgang i globale nettstedsbesøk de siste tre månedene, men Similarwebs data viser tegn til bedring etter hvert som skoleåret ble gjenopptatt. Character.ai, derimot, opprettholdt bruken over sommeren på grunn av fokuset på underholdning i stedet for bare å være en leksehjelper eller forskningsassistent.

Character.ai har et sterkt potensial for ytterligere vekst i brukerbasen etter sin imponerende $150 millioner i serie A-finansiering, noe som gjør oppstarten verdsatt til $1 milliard. Appen skiller seg ut blant andre AI-karaktergeneratorer, med grunnleggerne Noam Shazeer og Daniel De Freitas, som tidligere var AI-eksperter hos Google.

Mens den fremtidige bruken av Character.ai fortsatt er usikker, har appens grunnleggere blitt anerkjent som banebrytere innen AI-feltet, og oppstarten har kontinuerlig rom for forbedring ettersom flere brukere skaper og engasjerer seg med karakterene.

Kilde: Similarweb, Reuters