Association of Bureaux De Change Operators of Nigeria appellerer for digital autonomi

Association of Bureaux De Change Operators of Nigeria (ABCON) har oppfordret Central Bank of Nigeria (CBN) til å gi Bureaux De Change (BDCs) digital autonomi for å oppnå valutakurskonvergens. ABCON-president, Dr. Aminu Gwadabe, ga ut en rapport som oppfordrer apex-banken til å gi en godkjenning uten innvendinger for BDC-er til å gå fullstendig over til digitale operasjoner.

Å gi digital autonomi til BDCer forventes å føre til valutakurskonvergens, minimere markedsvolatilitet og stimulere økonomisk vekst. ABCON har tidligere oppnådd ratekonvergens, inkludert i 2006, 2009 og fra 2018 til 2020, før utbruddet av Covid-19-pandemien.

I følge Dr. Gwadabe vil det å tillate operatører digital autonomi gjøre det lettere å oppdage sanne markedskurser, muliggjøre implementering av den føderale regjeringens harmoniserte valutakurspolitikk og støtte effektiv overvåking av BDC-transaksjoner for overholdelse av lovpålagte og regulatoriske krav.

ABCON har vært proaktiv i å omfavne teknologi og har gjort betydelige investeringer i IT-forskning, utvikling og implementering av ulike digitale løsninger siden 2016. BDC-operatører har nå transaksjonsovervåkingssystemer på plass, utstyrt med IT-kontorfasiliteter og internettforbindelser. De registrerer transaksjonene sine på Amazon Web Service (AWS) online i sanntid og trekker ut daglige rapporter for retur. I tillegg har operatører integrert med verifiseringsplattformene for Nigeria Inter-Bank Settlement System (NIBSS) og Bank Verification Number (BVN).

Disse digitale reformene øker ikke bare operasjonell effektivitet, men bidrar også til den generelle utviklingen og moderniseringen av BDC-sektoren. ABCONs forespørsel om digital autonomi stemmer overens med CBNs planlagte reformer for BDC-er, og understreker behovet for overholdelse av teknologiske fremskritt.

kilder:

– ABCON-rapport

– Association of Bureaux De Change Operators of Nigeria