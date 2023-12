Banebrytende forskning avslører fascinerende innsikt i eksoplaneter

By

En nylig banebrytende studie presentert på møtet i American Geophysical Union i 2023 har kastet nytt lys over den fascinerende verden av eksoplaneter kjent som "hot Jupiters". Studien er basert på observasjoner gjort av det NASA-finansierte CubeSat-oppdraget kalt Colorado Ultraviolet Transit Experiment (CUTE). Det som skiller CUTE fra andre eksoplanetjaktende teleskoper er dens kompakte størrelse – som kun måler 36 centimeter (14 tommer) i lengde, tilsvarende en frokostblandingsboks.

Observasjonene gjort av CUTE gir verdifull innsikt i den atmosfæriske fluktprosessen i varme Jupiters, som er eksoplaneter som går i bane veldig nær deres foreldrestjerner. Ved å analysere flere varme Jupitere, inkludert det bemerkelsesverdige eksemplet WASP-189b, har forskerteamet vært i stand til å bestemme den forbløffende hastigheten som disse planetene mister atmosfæren med. Spesielt WASP-189b ble funnet å ha en atmosfærisk rømningshastighet på 400 millioner kilo (882 millioner pund) per sekund på grunn av dens brennende overflatetemperaturer på omtrent 8,315 grader Celsius (15,000 grader Fahrenheit).

Til tross for sin lille størrelse, har CUTE dessuten demonstrert bemerkelsesverdige observasjonsevner ved å studere eksoplaneter som befinner seg hundrevis av lysår unna. For eksempel har WASP-189b, som ligger omtrent 325 lysår fra Jorden, tillatt astronomer å få verdifull innsikt i dannelsen og utviklingen av planeter utenfor vårt solsystem.

Dr. Kevin France, hovedetterforsker av CUTE, understreket viktigheten av å forstå det bredere universet og hvordan vårt solsystem passer inn i den himmelske familien. Han uttrykte behovet for å forstå det mangfoldige spekteret av planeter, fra de potensielt beboelige til de drastisk ugjestmilde, så vel som de fysiske prosessene som opererer på disse fjerne verdenene.

I tillegg til varme Jupiters, har CUTE-teamet også undersøkt andre typer eksoplaneter. Ved å undersøke planeter som MASCARA-4b og KELT-9b håper forskerne å utvide sin forståelse av atmosfærisk flukt, som kan bidra til å avdekke utviklingen av "superjordene". Disse funnene tyder på at superjordene kan ha sin opprinnelse som planeter på størrelse med Neptun med store atmosfærer, som gradvis mister masse, og etterlater bare deres steinete kjerner.

Selv om innsikten fra CUTE har vært ekstraordinær så langt, er det bemerkelsesverdig at tiden til å bruke denne innovative teknologien er begrenset. CubeSat-oppdraget forventes å gå inn i jordens atmosfære igjen på et tidspunkt i 2027. Ettersom forskere venter spent på ytterligere oppdagelser i de kommende årene og tiårene, er de optimistiske om at CUTE vil fortsette å gi verdifull kunnskap om varme Jupiters og atmosfærisk flukt, og avdekke mysterier til disse unike eksoplanetene.