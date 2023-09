Opplev nostalgi med vintage påskeeggkrus

Hvis du vokste opp i Irland og feiret påske, er du sannsynligvis kjent med krusene som pleide å følge med sjokoladeeggene dine. Disse krusene, ofte akkompagnert av Nestlé- eller Cadbury-egg, var langt bedre enn de grunnleggende hvite koppene som nå fyller skapene våre for deres bekvemmelighet. Mange av oss har holdt på disse nostalgiske krusene i årevis.

Mick, en samler av nye påskeeggkrus fra 90-tallet, deler denne følelsen. Han har samlet en enorm samling gjennom årene, inkludert krus med Smarties, Jaffa Cakes og Mars-barer. Nå er Mick endelig klar til å skille seg fra samlingen sin og selge dem på en Pop Cup Shop på Nick's Coffee i Ranelagh 23. september.

Mick og hans partner Betzy er erfarne vintageselgere, ofte funnet på månedlige loppemarkeder i Liberties. Denne gangen vil de tilby rundt 50 krus for salg, sammen med et utvalg nøye utvalgte klesplagg fra kolleksjonen deres. Krusene er ubrukte og i perfekt stand, med pris fra €15 til €30 per stk. Enten du er en samler eller bare lengter etter et snev av nostalgi i skapene dine, er disse krusene et ideelt funn.

På spørsmål om følelsene hans for å selge samlingen, uttrykte Mick begeistring og et ønske om å finne nye hjem til sine elskede krus. Han mener at alle har en favorittsjokoladebar, så hvorfor ikke ha et matchende krus? I tillegg kunne Mick ikke la være å kommentere nedgangen i kvaliteten på påskeeggkrus de siste årene. Han mimret om størrelsen og formen på krus fra 90-tallet og begynnelsen av 2000-tallet, og uttalte at dagens tilbud er undermål.

Faktisk er krusene fra 2010-tallet spesielt skuffende. De mangler ofte nok plass til en full kopp te, og designfeilene, som den veltede leppen, forringer ikke bare estetikken deres, men utgjør også en potensiell helsefare når du holder varme drikker. Til sammenligning er Micks samling et bevis på fortidens overlegne håndverk.

Hvis du er interessert i å kjøpe et av disse vintage påskeeggkrusene, husk at de bør håndvaskes for å sikre lang levetid. Pop Cup Shop 23. september er stedet å være hvis du vil sette et snev av nostalgi til samlingen din. Ikke gå glipp av denne muligheten til å eie et stykke historie med påskeeggkrus.

