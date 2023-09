Slik tjener du raskt kreditter i Starfield

Starfield, Bethesdas siste romutforskningsspill, dreier seg om anskaffelse av kreditter for å kjøpe utstyr, oppgradere romfartøyet ditt og ansette besetningsmedlemmer. Selv om det er flere metoder for å tjene kreditter i spillet, er mange av dem trege og ineffektive for de som ikke vil bruke ekte penger. Her er noen av de raskeste måtene å lovlig samle kreditter i Starfield:

1) Lås opp handelsferdighetene

Handelsferdighetene er avgjørende for å kjøpe og selge varer i Starfield. Ved å investere ferdighetspoeng i Commerce kan du låse opp en rekke fordeler, for eksempel en shoppingrabatt, økt salgsgevinst og mer. Etter hvert som du utvikler denne ferdigheten ytterligere, blir rabattene og fortjenesteøkningene enda mer betydelige.

2) Plyndre strategisk

I Starfield er det gjenstander å samle uansett hvor du går. Imidlertid er ikke alle gjenstander verdifulle nok til å rettferdiggjøre vekten. På grunn av begrenset bæreevne er det viktig å nøye vurdere verdien av en vare i forhold til vekten før du bestemmer deg for å ta den eller ikke.

3) Oppgrader ferdighetene med å rense

Scavenging-ferdigheten i Starfield lar deg ikke bare oppdage skjulte skatter, men også finne verdifulle gjenstander i containere. Når du går videre i Scavenging, vil du komme over sjeldnere og mer verdifulle gjenstander, noe som gir en lukrativ mulighet til å tjene kreditter mens du utforsker.

4) Ta oppdrag fra alle Misjonsstyrer

Misjonstavler i ulike bosetninger og fraksjoner tilbyr sideoppdrag som belønner deg med studiepoeng. Å fullføre disse oppdragene kan gi deg betydelige kredittbelønninger, og hver fraksjons oppdragsstyre vil ha unike oppdrag tilpasset deres mål.

5) Bygg utposter

Å etablere utposter på planeter krever litt innsats, men belønningen er verdt det. Ved å konfigurere utpostene dine til å produsere verdifulle ressurser, kan du samle et vell av ressurser som kan selges for kreditter. Jo flere utposter du administrerer, desto større vil potensiell fortjeneste være.

6) Selg eventuelle ekstra skip du har

Hvis du har flere romskip enn du kan håndtere, bør du vurdere å selge dem gjennom en skipstekniker. Selv om det kan være en liten kostnad å registrere fartøyet ditt, kan salg av ekstra skip resultere i betydelig avkastning og frigjøre plass til mer lønnsomme virksomheter.

7) Fullfør fraksjonsoppdrag

Å begi seg ut på fraksjonsoppdrag fremmer ikke bare spillets historie, men gir også sjenerøse kredittbelønninger. Disse oppdragene stemmer overens med den valgte fraksjonens mål og tilbyr en utmerket måte å styrke kredittene dine underveis.

8) Fremgang gjennom den lineære oppdragsprogresjonen

Å fullføre kampanjeoppdrag er en enkel måte å tjene kreditter på. De fleste oppdrag gir økonomisk kompensasjon, og noen tilbyr til og med sjeldne gjenstander som belønning. Sørg for å prioritere disse oppdragene for å tjene både kreditter og verdifulle ressurser.

9) Selg undersøkelsesdata

Når du utforsker forskjellige planeter, ta deg tid til å skanne den lokale floraen, faunaen og geologiske trekk. Hver skanning legger til undersøkelsesdatainnsamlingen din, som kan selges for kreditter til Vladimir Sall, et medlem av Constellation-fraksjonen.

10) Bruk konsollkommandoer (juksekoder) forsiktig

Hvis du er villig til å bøye reglene, kan konsollkommandoer i Starfield gi umiddelbar rikdom i form av kreditter. Imidlertid kan bruk av juksekoder hindre deg i å tjene prestasjoner senere i spillet, så bruk dem med omhu.

Avslutningsvis er studiepoeng avgjørende i Starfield. Ved å bruke disse metodene kan du raskt tjene kreditter uten å bruke ekte penger eller bryte noen regler.

Kilder: Bethesda