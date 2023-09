iPhone 15-festen er rett rundt hjørnet, og du er hjertelig velkommen! Det er den tiden på året igjen når Apple kunngjør sitt nyeste utvalg av iPhones, og i år er det iPhone 15. Arrangementet, kalt «Wonderlust», er planlagt til tirsdag 12. september 2023 kl. 10:00 (PST). Forhåndsbestillingsdatoen er satt til fredag ​​15. september 2023 kl. 05 (PDT), og den offisielle lanseringsdatoen er fredag ​​00. september 22.

Ifølge flere kilder går det rykter om at produksjonen av iPhone 15 kan flytte fra Kina til India. Selv om dette ikke er bekreftet, er mange spente på muligheten for en endring i reisemål for lanseringen. Enten vi kommer fra Kina eller India, er det viktig å ha passene klare og sørge for at vi har alle reisedokumenter og reiseruter i orden.

Når vi ser tilbake på suksessen til iPhone 14 USA forhåndsbestillingstråd, med over 25,000 1 innlegg, 1,500 million visninger og totalt XNUMX stemmer, er det klart at spenningen for nye iPhones er uovertruffen. Klarer vi å slå enda en rekord i år? Bare tiden vil vise.

Når lanseringen nærmer seg, blir det viktig å spore bestillingene våre. Når bestillingene begynner å flytte til «Forbereder for forsendelse»-stadiet, kan vi forvente å se bevegelse i løpet av helgen. Dette er når vi kan begynne å spore pakkene våre ved å bruke sporingsnummeret som er oppgitt. UPS er en av forsendelsesselskapene for Apple, og nettstedet deres lar oss spore iPhone-forsendelsene våre. Det er viktig å ha fakturaen vår med serienummeret, som du finner på Apples nettsider.

En av de mest etterlengtede skanningene under fraktprosessen er "Import Scan" i Louisville, Kentucky. Denne skanningen indikerer at forsendelsen har godkjent importprosedyrer i mottakerlandet og garanterer at iPhone kommer neste dag. Det er den siste milepælen før vi endelig får tak i de nye iPhone-ene.

Så gjør deg klar for lanseringen av iPhone 15! Sørg for at passet ditt er oppdatert, spor bestillingen din og gjør deg klar til å ønske velkommen til det nyeste tilskuddet til Apple-familien.

