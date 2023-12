Ny studie utforsker den mystiske forbindelsen mellom kvantemekanikk og generell relativitet

I en banebrytende studie som nylig ble publisert i «Nature Reviews Physics», graver forskere fra UBC Okanagan, ledet av Dr. Mir Faizal, inn i ukjente territorier ved å forsøke å blande Einsteins teori om generell relativitet med kvantemekanikk. Denne banebrytende tilnærmingen tar sikte på å gi ny innsikt i naturen til tid og rom, og utfordrer vår konvensjonelle forståelse av universet.

Tradisjonelt har universet blitt forklart gjennom to separate linser: generell relativitet i makroskopisk skala og kvantemekanikk i mikroskopisk skala. Å bygge bro mellom disse to rikene har imidlertid vist seg å være en betydelig utfordring for fysikere. Dr. Faizal forklarer, "Fysikere har lenge hevdet at enhver teori som omfatter både kvantemekanikk og generell relativitet ikke kan dukke opp fra rom og tid."

For å gjøre disse abstrakte konseptene mer håndgripelige, vendte forskerne seg til en uventet analogi: vann. Vann, som består av individuelle molekyler, kan anta forskjellige former, for eksempel et boblebad når det tappes. På skalaen til individuelle molekyler eksisterer imidlertid ikke en slik form. På samme måte, ifølge Dr. Faizal, er rom og tid sin geometriske form fremtredende og samsvarer ikke med tradisjonelle forestillinger om eksistens i rom og tid.

Vannanalogien gir et rammeverk for å forstå hvordan rom og tid kan oppstå i en teori som går utover disse parameterne. Dr. Faizal hevder: «Ethvert forsøk på å konstruere kvantetyngdekraften antyder at romtid ville dukke opp fra noe som verken eksisterer i rom eller tid. Så vi ser nå på en fysisk teori som er utenfor rom og tid."

Ved å bruke vann som veiledning håper forskerne å få ytterligere innsikt i fremveksten av rom og tid, spesielt i forhold til sorte hull. Dette tverrfaglige teamet inkluderer forskere fra University of York i U.K., National Institute of Optics i Italia og Jamia Millia Islamia University i India.

Denne studien markerer et betydelig skritt fremover i vår forståelse av universets grunnleggende stoff, og gir et nytt perspektiv på det mystiske forholdet mellom kvantemekanikk og generell relativitet. Etter hvert som forskere fortsetter sin utforskning, blir grensene for kunnskapen vår stadig forskjøvet, noe som fører til spennende nye grenser innen fysikk.