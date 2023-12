Ny studie avslører at galaktiske vinder strekker seg utover individuelle galakser

Den siste forskningen innen astronomi har kastet lys over den ekspansive naturen til galaktiske vinder. Astronomer har observert utstøtingen oppover og nedover av gass fra spiralgalakser, som strekker seg langt utenfor selve galaksens grenser. Disse banebrytende funnene, publisert i tidsskriftet Nature, gir støtte for den rådende teorien om galakseevolusjon.

Galaktiske vinder spiller en betydelig rolle i modellering av galaksedannelse, da de muliggjør utvidelse av galakser gjennom tilstrømning av omgivende gass. Det har lenge vært antatt at tilstedeværelsen av unge stjerner og supermassive sorte hull forstyrrer denne veksten ved å drive gass ut i verdensrommet via sjokkbølger. De nøyaktige prosessene som er involvert har imidlertid forblitt mystiske.

Nylig brukte forskere MUSE-instrumentet på Very Large Telescope i Chile for å studere nesten to hundre fjerne spiralgalakser. Ved å undersøke signalene som sendes ut av magnesiumgass rundt disse galaksene, kom forskerne med et overbevisende argument for eksistensen av galaktiske vinder som strekker seg langt utover den enkelte galaksen.

I halvparten av de observerte galaksene viste gassutstrømningen vinkelrette retninger, med både oppadgående og nedadgående bevegelse. Forbløffende nok ble gassen oppdaget opptil titusenvis av lysår fra galaksen, og reiste med hastigheter på hundrevis av kilometer i sekundet gjennom det intergalaktiske rommet.

Hovedforfatter av studien, Yucheng Guo fra Université de Lyon, kommenterte: "For meg er det en virkelig milepæl at vi endelig er vitne til intergalaktiske gassutstrømninger fra vanlige galakser. Til nå har observasjoner vært vanskelige å tolke, men takket være denne studien kan vi ikke lenger ignorere bipolare vind.»

Disse funnene markerer et betydelig gjennombrudd i vår forståelse av galaktiske vinder og deres innvirkning på galaksedannelsen. Ved å kartlegge gjennomsnittlige gassstrømmer og hastigheter, kan forskere nå avgrense sine datasimuleringer av galakseutviklingen, og gi avgjørende innsikt i vekstmekanismene til galakser.

