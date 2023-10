Parker-solsonden fortsetter å avdekke solens mysterier

By

Parker Solar Probe fullførte nylig sin 17. nærme tilnærming til solen, og kommer innenfor 7.26 millioner kilometer fra solens fotosfære. Under sin 13. innflyging ble det det første romfartøyet noensinne som krysset en koronal masseutkast (CME), en kraftig hendelse som kaster enorme masser av plasma gjennom verdensrommet. Sondens oppdrag, som er planlagt å fortsette til 2025, har som mål å avdekke solens mysterier og gi avgjørende innsikt i solfenomener.

Parker Solar Probe, ofte referert til som den «lille motoren som bare fortsetter og går», nærmet seg den 27. september, og skummet bare 7.26 millioner kilometer over solens overflatelag, kjent som fotosfæren. Denne imponerende prestasjonen følger den tidligere milepælen med å fly gjennom et koronalt masseutkast under sin 13. innflyging 5. september 2022.

Suksessen til oppdraget tilskrives romfartøyets motstandskraft og dens evne til å tåle ekstreme forhold. Til tross for temperaturer på opptil 1400 grader Celsius, er sondens hovedinstrumenter beskyttet av skjerming, slik at de kan operere i et nesten normalt romtemperaturmiljø.

Hovedmålet med Parker Solar Probe er å studere solkoronaen, den øverste delen av solatmosfæren. Forskere tar sikte på å forstå hva som varmer opp koronaen og spore strømmen av energi i den. I tillegg søker de å undersøke akselerasjonen til solvinden når den forlater solen, samt strukturen til solen og dens magnetiske felt.

Koronale masseutkast er av spesiell interesse for solfysikere. Disse kraftige hendelsene kan ha betydelig innvirkning på jorden, fra å forstyrre kommunikasjonssystemer til å forårsake strømbrudd. Ved å studere disse solstormene håper forskerne å få en bedre forståelse av kreftene som driver dem og utvikle prognoseevner.

Den nylige milepælen oppnådd av Parker Solar Probe, som passerte gjennom en CME på sitt nærmeste punkt til solen, ga verdifulle data om hastigheten og tettheten til sjokkbølgen. Selv om denne spesielle CME ikke utgjorde en trussel mot jorden, fremhever den viktigheten av å studere disse hendelsene og deres potensielle konsekvenser.

Parker Solar Probe-prosjektet administreres og drives av Johns Hopkins Applied Physics Laboratory i Laurel, Maryland. Romfartøyet, bygget innenfor NASAs tidslinje og budsjett, fortsetter å bane vei for nye oppdagelser om vår nærmeste stjerne, Solen.

