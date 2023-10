Et astronomisk opptog: Ringformet solformørkelse for å belyse Amerika

Den 14. oktober 2023 vil en sjelden himmelbegivenhet kjent som en ringformet solformørkelse, eller «ildringen», pryde himmelen i Amerika. I motsetning til en total solformørkelse der månen fullstendig skjuler solen, oppstår en ringformet formørkelse når månen passerer mellom jorden og solen, men bare delvis dekker solen, noe som resulterer i en lys ring eller "ringring". Dette fenomenet er muliggjort av den elliptiske formen til Månens bane rundt jorden. Når månen er på det lengste punktet fra jorden (apogeum) og er på linje med solen, oppstår "ringen av ild"-effekten. Denne kommende ringformørkelsen vil være siste sjanse til å være vitne til en slik hendelse i USA frem til 21. juni 2039.

Banen til ringformighet, der månen vil passere rett over solens sentrum, strekker seg over deler av Oregon, Nevada, Arizona, New Mexico og Texas. Timing og detaljerte kart over arrangementet kan bli funnet gjennom Great American Eclipse. Men selv utenfor denne banen vil ulike grader av formørkelsen være synlig over store deler av den vestlige halvkule. Et klart syn på solen er ideelt for observasjon, men selv under overskyede forhold vil formørkelsen ha en merkbar effekt, og gi en uvanlig dunkel på dagtid.

Det er viktig å utvise forsiktighet når du observerer formørkelsen, siden solens kraftige stråler kan forårsake alvorlig øyeskade. Spesielle solbriller eller indirekte visningsmetoder som nålehullsprojektorer bør brukes. NASA har gitt ut sikkerhetsretningslinjer for denne begivenheten for å sikre glede av skuespillet uten risiko.

Under den ringformede formørkelsen kan observatører i nærheten av White Sands Missile Range i New Mexico se lyse striper på himmelen, som markerer banene til tre vitenskapelige raketter. Disse rakettene er en del av NASAs APEP-oppdrag, som har som mål å studere formørkelsens innvirkning på den øvre atmosfæren og forstå endringer i ionosfæren på grunn av raske svingninger i sollys. Ved å studere effektene på ionosfærisk temperatur og tetthet håper forskerne å få ytterligere innsikt i dette naturfenomenet.

Enten du befinner deg langs den ringformede veien eller opplever en delvis formørkelse andre steder, benytt anledningen til å sette pris på universets underverker trygt og håpe på klar himmel 14. oktober.

kilder:

– NASA – National Aeronautics and Space Administration. (nd). Eclipse FAQ. Hentet fra [URL]

– Great American Eclipse. (nd). 14. oktober 2023 – Ringformet solformørkelse. Hentet fra [URL]