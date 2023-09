Kommende solformørkelse i Colorado: Alt du trenger å vite

Når datoen for den kommende solformørkelsen nærmer seg, opplever hoteller, inkludert Herrera's, en økning i antall bestillinger. Dette opptoget, som finner sted 14. oktober, vil være den første formørkelsen som er synlig fra USA siden 2017s totale formørkelse. Banen til ringformighet forventes å krysse regionen rundt klokken 10:30 den lørdagen, og tiltrekke seg store mengder ivrige tilskuere.

Så, hva er egentlig en ringformet solformørkelse? Det oppstår når månen passerer mellom jorden og solen mens den er på det fjerneste punktet fra jorden. Sist gang USA var vitne til dette fenomenet var i 2012. På grunn av sin avstand fremstår månen som en mørk skive som er mindre enn solen, og skaper en hypnotiserende "ildring"-effekt på himmelen, som varer i omtrent 4 minutter .

Samfunn sørvest for Durango, inkludert Cortez, Dolores og Dove Creek, vil ha privilegiet av å oppleve ringformigheten i sin fulle prakt. Disse stedene vil nyte en utsikt der månen ser ut til å være i det nøyaktige sentrum av solen.

For å forbedre opplevelsen arrangeres det ulike visningsarrangementer i området, blant annet i Mesa Verde nasjonalpark. National Park Service (NPS) og NASA samarbeider for å tilby pedagogiske seminarer og utpekte parkeringsområder for besøkende. Parken vil være vertskap for visningsbegivenheter på Chapin Mesa-museet, Far View Parking Lot og Morefield Campground Amphitheatre. Campingplasser er tilgjengelige, men reservasjoner anbefales da de sannsynligvis vil bli utsolgt. Besøkende vil bli utstyrt med formørkelsesbriller så lenge beholdningen rekker, noe som sikrer trygg visning av denne himmelske begivenheten.

Spesielt vil Four Corners-monumentet, der grensene til Colorado, Arizona, New Mexico og Utah møtes, forbli stengt fra 8 til 1 på dagen for formørkelsen. Denne stengingen er et respektfullt tiltak for å hedre den hellige troen til Navajo Nation, som administrerer stedet. Navajo-folket anser formørkelser som hellige begivenheter og avstår fra å jobbe eller forlate hjemmene sine under slike hendelser.

For de i andre deler av Colorado, selv om de ikke vil oppleve hele formørkelsen, kan de fortsatt være vitne til en delvis formørkelse om morgenen 14. oktober.

Hvis du går glipp av årets formørkelse, ikke bekymre deg. Den neste totale solformørkelsen i Colorado er planlagt til 2048. Men hvis du er ivrig etter å være vitne til en total formørkelse tidligere, kan du reise østover for å se en 8. april 2024. Denne formørkelsen vil passere gjennom Mexico, Texas og diverse byer nordøst i USA, inkludert Austin, Dallas og Indianapolis.

Så sett av i kalenderen og forbered deg på å se den fryktinngytende skjønnheten til en solformørkelse i Colorado. Husk å ta med solformørkelsesbriller for å sikre trygg visning, og vær forberedt på potensiell trafikk, siden denne sjeldne hendelsen forventes å trekke store folkemengder.

