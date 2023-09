Utforsk utviklingen av tomater: Fra vill til fantastisk

Biologer ved University of Massachusetts Amherst har forsket på den evolusjonære historien til tomater, og avdekket sett med egenskaper som førte til utviklingen av deres distinkte egenskaper. Funnene, publisert i Plants, People, Planet og The American Journal of Botany, kaster lys over hvordan frukt utvikler seg i naturen og gir innsikt som kan hjelpe til med fremtidig avlingsforbedringsarbeid.

Studien fokuserte på slektningene til moderne tomater, flere ville arter funnet langs den vestlige kysten av Sør-Amerika. Disse ville artene skiller seg sterkt fra tomatene vi er kjent med i dag. De er små, grønne når de er modne, og mange har ubehagelig smak og lukt.

For å forstå transformasjonen fra disse ville tomatene til den deilige og visuelt tiltalende frukten vi nyter, studerte forskerne evolusjonære syndromer, som er sett med egenskaper som forekommer sammen i frukt. Tidligere forskere hadde ikke dyrket alle artene av ville tomater sammen for å samle bevis på disse syndromene.

Teamet samlet inn frø fra 13 arter av ville tomater og flere varianter innen hver art. De dyrket disse plantene og undersøkte fruktene deres for egenskaper som farge, form, sukker- og syreinnhold og DNA-analyse. De flyktige organiske forbindelsene som er ansvarlige for tomatenes aroma ble også målt og klassifisert.

Resultatene avslørte at egenskaper som lukt, smak og farge er syndromatiske og det er samsvar mellom det ytre utseendet til tomaten og dens smak. Denne forskningen gir en omfattende forståelse av hvordan ville tomater skiller seg fra hverandre og fra kultiverte varianter.

Studien hadde også fordel av innsamlingsinnsatsen til Charles Rick, som samlet inn frø fra ville tomatarter under sine reiser i Sør-Amerika. Forskerne dyrket disse innsamlede frøene sammen med sine egne og sammenlignet egenskapene til de ulike artene.

Denne forskningen belyser ikke bare den evolusjonære historien til tomater, men har også implikasjoner for avl av mer næringsrike og tiltalende fruktsorter. Ved å forstå egenskapene som bidrar til de ettertraktede egenskapene til tomater, kan forskere arbeide for å utvikle forbedrede varianter for konsum.