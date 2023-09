Forskere oppdager potensiell blåkopi for nevroner i enkleste dyr

Forskere har avdekket bevis på nevronlignende celler i placozoans, en av de enkleste dyretypene. Placozoans har eksistert i havet i hundrevis av millioner av år, og det er mulig at de fungerte som blåkopi for nervesystemene som finnes i mer komplekse dyr, inkludert mennesker. Disse funnene ble publisert i tidsskriftet Cell.

Placozoans ser ut som amøber under et mikroskop, men er faktisk dyr. De er nærmere beslektet med cnidarians (som inkluderer sjøanemoner og koraller) og bilaterianer (virveldyr) i livets tre. Mens andre dyrelinjer har nervesystemer styrt av nevroner, ble placozoaner antatt å være forskjellige og ikke ha nevroner.

I stedet for nevroner bruker placozoans peptidergiske celler for å regulere visse atferder. Disse cellene frigjør korte kjeder av aminosyrer som aktiverer omkringliggende celler, lik funksjonen til nevroner i mer komplekse organismer. Denne likheten førte til at forskere undersøkte videre, og teoretiserte at disse cellene kan representere nervesystemet til et gammelt dyrs stamfar.

Forskerteamet studerte genuttrykk i placozoans og oppdaget 14 typer peptiderge celler som er viktige for å bygge nevroner hos andre dyr. Imidlertid fant de at peptiderge celler i placozoans mangler elektrisk aktivitet og evnen til å motta meldinger, noe som indikerer at de ikke er ekte nevroner.

Ved å kartlegge potensielle interaksjoner mellom peptiderge celler og andre celler i placozoans, identifiserte forskerne et komplekst signalnettverk og spesifikke par av nevropeptider og reseptorer. Dette støtter den kjemiske hjernehypotesen, som antyder at tidlige nervesystemer utviklet seg som nettverk av celler koblet sammen gjennom kjemiske signaler i stedet for elektriske signaler.

Ved å sammenligne peptidergiske celler med nevroner i andre dyr, oppdaget forskerne store likheter i måten gener brukes på, noe som indikerer at tidlige nervesystemer en gang var lik de som ble sett i placozoer før de utviklet seg til komplekse celler som sender elektriske signaler.

Mens placozoans kan være enkle sammenlignet med mennesker, er deres kompleksitet høyere enn forventet. Ytterligere forskning på placozoer og andre dyrelinjer vil gi en bedre forståelse av utviklingen av nervesystemer og kaste lys over funksjonene til nevroner i hjernen vår.

kilder:

– Originalartikkel: https://www.cell.com/cell/fulltext/S0092-8674(21)00143-1

– Bildekilde: Sebastián R. Najle/Center for Genomic Regulation