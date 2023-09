Sammendrag: Satellitten X-Ray Imaging and Spectroscopy Mission (XRISM), et samarbeid mellom Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) og NASA med deltakelse fra European Space Agency, ble skutt opp 6. september. XRISMs oppdrag er å oppdage røntgenbølgelengder med enestående presisjon og gi forskere banebrytende nye avlesninger av varme og energiske steder i universet. I motsetning til eksisterende røntgenteleskoper, kan XRISM skille forskjellige farger på røntgenlys, og låse opp et vell av informasjon. Instrumentet detekterer røntgenstråler gjennom små temperaturskifter, noe som gjør det i stand til å identifisere kjemiske elementer som er tilstede i gjenstander og lese gassbevegelsens hastigheter. Satellitten har som mål å gi et nytt syn på det varme og energiske universet, og observere stjerneeksplosjoner, interaksjoner med svarte hull og sammenslåinger av galaksehoper i enestående detaljer. Forskere ved University of Chicago vil analysere XRISMs første observasjoner av massive galaksehoper og grupper, i håp om å forstå interaksjonene mellom supermassive sorte hull og vertsgalaksene deres. XRISM vil også måle overflod av kjemiske elementer og avsløre den nåværende kjemiske sammensetningen av universet. Å skyte opp en satellitt for røntgenobservasjoner fra verdensrommet utgjør en betydelig utfordring på grunn av at jordens atmosfære blokkerer røntgenstråler. Dette er det fjerde forsøket på å lansere og drive en lignende satellitt med suksess, og forskere er optimistiske med tanke på XRISMs potensial.

kilder:

– Universitetet i Chicago. "XRISM-satellitt lanseres for å studere universet i forskjellige farger på røntgenstråler." Phys.org. Hentet 11. september 2023