Ny studie finner skadelige plantevernmidler i bipollen i Irland

En fersk studie utført av Trinity College Dublin og Dublin City University har kastet lys over den skadelige effekten av plantevernmidler på ulike biarter i Irland. Forskerne undersøkte avlingspollen fra 12 forskjellige steder i landet og analyserte nivåene av gjenværende plantevernmidler. De samlet også pollen fra honningbier og humler på disse stedene.

Studien avslørte at humlepollen hadde det høyeste antallet forbindelser og påvisninger av plantevernmidler sammenlignet med andre typer pollen. Spesielt bekymringsfullt var tilstedeværelsen av neonikotinoide insektmidler i humlepollen. Neonicotinoider er kjent for å være skadelige for bier og andre dyr.

Det som var enda mer urovekkende var at mange av de påviste plantevernmidlene ikke nylig hadde blitt brukt på åkrene der pollen ble samlet. Dette tyder på at disse kjemikaliene enten holder seg i miljøet i lang tid eller at restene kommer fra planter i andre områder innenfor fôrområdet til bier.

Elena Zioga, den første forfatteren av studien og en doktorgradskandidat ved Trinity's School of Natural Sciences, uttrykte sin bekymring for funnene. Hun fremhevet at noen av disse giftige plantevernmidlene ikke hadde blitt brukt i prøvefeltene på minst tre år, noe som tyder på at kjemikaliene vedvarer i feltkantene eller at bier samler forurenset pollen fra utenfor prøvefeltene.

Et annet viktig funn av studien var at ulike biarter ble utsatt for ulike typer sprøytemidler. Honningbipollen ble funnet å være hovedsakelig forurenset med soppdrepende midler, mens humlepollen primært var tilsmusset med neonikotinoide insektmidler.

Zioga understreket viktigheten av å vurdere flere biarter når man vurderer eksponering for plantevernmidler. Hun uttalte at bruk av honningbier som eneste referanse for å forstå eksponering av plantevernmidler ikke gir et fullstendig bilde. Både honningbier og humler spiller avgjørende roller i pollineringstjenester og støtter sunne økosystemer.

Denne studien kaster lys over den aktuelle tilstedeværelsen av skadelige plantevernmidler i bipollen i Irland. Ytterligere forskning er nødvendig for å forstå de langsiktige implikasjonene av disse plantevernmiddelrestene på biebestander og bredere biologisk mangfold.

