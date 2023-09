Den eldste trekonstruksjonen som dateres tilbake en halv million år, oppdaget i Zambia

Arkeologer har gjort et banebrytende funn ved det forhistoriske stedet Kalambo Falls i Zambia. De har avdekket den eldste trekonstruksjonen som noen gang er funnet, som dateres tilbake nesten en halv million år. Den godt bevarte strukturen kaster lys over de avanserte egenskapene til våre gamle forfedre. Funnet tyder på at de var mer teknologisk avanserte enn tidligere antatt.

Trestrukturen ble oppdaget ved Kalambo Falls, som ligger nær grensen til Tanzania. Det er anslått å være minst 476,000 XNUMX år gammelt, før utviklingen av Homo sapiens. Treverket viser skjæremerker som indikerer at steinverktøy ble brukt til å slå sammen to store stokker. Strukturen antas å ha fungert som en plattform, gangvei eller hevet bolig, designet for å holde våre forfedre over vannet.

I tillegg til trekonstruksjonen ble det også funnet en samling av treverktøy inkludert en kile og en gravestokk på stedet. Mens det allerede var kjent at tidlige mennesker brukte tre i løpet av denne tiden, var det vanligvis for begrensede formål som å starte brann eller jakt.

Hovedforfatter av studien, Larry Barham fra University of Liverpool, uttalte at funnet av strukturen var et "tilfeldig funn" som ble gjort under en utgraving i 2019. Tidligere registreringer for den eldste trestrukturen dateres tilbake omtrent 9,000 år, noe som gjorde dette funnet. betydelig eldre.

Bevaring av gammelt trevirke er en utfordring på grunn av dets tendens til å råtne og etterlate minimale spor for den historiske opptegnelsen. Imidlertid antas den høye vannstanden ved Kalambo Falls å ha bidratt til den eksepsjonelle bevaringen av strukturen gjennom århundrene.

Forskerne var i stand til nøyaktig å bestemme alderen til trekonstruksjonen ved hjelp av en ny dateringsmetode kalt luminescensdatering. Ved å måle forrige gang mineraler ble utsatt for sollys, oppdaget de at strukturen er minst 476,000 XNUMX år gammel.

Denne oppdagelsen gir verdifull innsikt i evnene og teknologiske fremskritt til våre gamle forfedre. Det indikerer også at tidlige mennesker hadde fantasi og ferdigheter som var nødvendige for å konstruere komplekse trestrukturer lenge før Homo sapiens dukket opp.

kilder:

– Nature Journal