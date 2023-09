Arkeologer oppdager den eldste trestrukturen, og antyder avanserte forfedre

By

Arkeologer har gjort en ekstraordinær oppdagelse i Zambia, og avdekket den eldste trekonstruksjonen som noen gang er funnet. Strukturen, antatt å være en plattform, gangvei eller hevet bolig, dateres tilbake minst 476,000 XNUMX år, godt før utviklingen av Homo sapiens. Dette funnet tyder på at våre forfedre kan ha vært mer avanserte enn tidligere antatt.

Den godt bevarte trestrukturen ble funnet ved Kalambo Falls, nær grensen til Tanzania. Skjæremerker på treverket tyder på at det ble brukt steinredskaper for å slå sammen to store stokker. I tillegg til strukturen ble det også oppdaget en samling av treverktøy, inkludert en kile og en gravestokk på stedet.

Den tidligere rekorden for den eldste trekonstruksjonen var rundt 9,000 år. Funnet ved Kalambo Falls regnes som et "tilfeldig funn" gjort i 2019 mens man gravde på stedet. Strukturen ble bevart på grunn av det høye vannnivået ved fossen. Gammelt tre har en tendens til å råtne og etterlate seg små spor, noe som gjør slike funn sjeldne.

Forskerne brukte en ny metode kalt luminescensdatering for nøyaktig å bestemme alderen på strukturen. Denne metoden måler forrige gang mineraler ble utsatt for sollys. Resultatene avslørte at trekonstruksjonen er mye eldre enn først antatt, og dateres tilbake minst 476,000 XNUMX år.

Denne oppdagelsen utfordrer ideen om at våre forfedre var nomadiske, siden strukturen så ut til å være en permanent bolig nær fossene, som ga en konstant vannkilde. Funnet antyder også et abstrakt tenkningsnivå og muligens bruk av språk, ettersom våre forfedre brukte sin intelligens, fantasi og ferdigheter til å skape noe som ikke tidligere hadde eksistert.

Studiet av denne trestrukturen har endret måten arkeologer tenker på våre eldgamle slektninger, og anerkjenner deres evne til å forvandle omgivelsene og forbedre deres daglige liv. Dette funnet demonstrerer de kognitive evnene til våre forfedre når det gjelder planlegging og visualisering av det ferdige produktet.

Ytterligere forskning er nødvendig for å bekrefte om strukturen var en permanent bolig eller ikke. Oppdagelsen ved Kalambo Falls gir verdifull innsikt i den avanserte naturen til våre forfedre og deres evne til å tilpasse seg omgivelsene.

kilder:

- AFP