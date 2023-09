Kraften til røntgenlasere: fremme vitenskapelig oppdagelse

Bilder tatt med kameraer og bildeteknologi spiller en viktig rolle i vitenskapelig forskning, og lar forskere få verdifull innsikt i ulike fenomener. Men når objekter blir veldig små og beveger seg i høye hastigheter, blir det utfordrende å fange detaljerte visuelle data. For å overvinne dette, henvender forskere seg til røntgenstråler, spesielt harde røntgenlasere, som tilbyr presisjon og avstemmingsmuligheter i bildebehandling.

Department of Energy's SLAC National Accelerator Laboratory har nylig avduket verdens kraftigste røntgenlaser, Linac Coherent Light Source (LCLS) X-ray free-electron laser (XFEL). Denne oppgraderte versjonen av LCLS har kapasitet til å produsere opptil en million røntgenblink per sekund, et betydelig sprang fra forgjengerens hastighet på 120 pulser per sekund.

LCLS-II, bygget på suksessen til den første LCLS, genererer røntgenpulser som er en milliard ganger lysere enn noen tidligere teknologi. Ved å akselerere elektroner gjennom et kobberrør ved romtemperatur, genererer LCLS det svært intense røntgenlaserlyset. Med LCLS-II-oppgraderingen kan forskere nå produsere en nesten kontinuerlig røntgenstråle som i gjennomsnitt er 10,000 XNUMX ganger lysere enn forgjengeren.

Disse fremskrittene innen røntgenlaserteknologi gjør det mulig for forskere å undersøke kvantematerialer med enestående oppløsning. Forskere kan nå studere de minste og raskeste fenomenene i universet, og gi innsikt i områder som kvanteberegning, ren energiteknologi, farmasøytisk utvikling og forståelse av biologiske prosesser. LCLS-II XFEL vil låse opp nye felt for vitenskapelig undersøkelse ved å la forskere studere verden på de raskeste tidsskalaene og observere uforutsigbare kjemiske hendelser.

USAs energiminister Jennifer M. Granholm berømmet LCLS-II, og uttalte at den holder USA i forkant av røntgenvitenskap og gir et vindu til forståelse på atomnivå. De kraftige egenskapene til LCLS-II vil utvilsomt bidra til betydelige oppdagelser på tvers av en rekke vitenskapelige disipliner, fra menneskers helse til kvantematerialvitenskap.

Med bruken av LCLS-II er røntgenlasere klar til å revolusjonere vitenskapelig forskning, og tilbyr et nytt nivå av presisjon og lysstyrke som vil forbedre vår forståelse av universet og drive innovasjon i ulike bransjer.

kilder:

– Department of Energy's SLAC National Accelerator Laboratory