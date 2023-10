The Hidden Voices of Pando: Avduking av mysteriene til verdens største tre

Pando, også kjent som "verdens største tre", har forbløffet forskere og lydkunstnere med sin fengslende tilstedeværelse. Pando strekker seg over 40 hektar og består av 47,000 12,000 stengler som alle deler samme DNA, og er en kolossal skjelvende osp som har levd rolig på jorden i anslagsvis XNUMX XNUMX år. Nylige opptak utført av lydkunstner Jeff Rice har avdekket de skjulte stemmene til dette eldgamle vidunderet.

Ved å installere en hydrofon i et hul ved bunnen av en av Pandos grener, gjorde Rice verden i stand til å lytte til vibrasjonene som strømmer gjennom røttene. Opprinnelig et kunstprosjekt, gikk denne bestrebelsen raskt over til vitenskapens rike, og ga et enormt potensial for å forstå Pandos hydrauliske system uten å forårsake skade.

Opptakene fanget en fascinerende symfoni av vibrasjoner som gir gjenlyd gjennom treets grener og trenger inn i jorden. Under tordenvær forsterkes disse lydene, og skaper en uhyggelig lav rumling. Denne oppdagelsen kaster lys over sammenhengen mellom Pandos enorme rotsystem, og avdekker mysteriene til dette gåtefulle naturlige vidunderet.

Ikke bare har disse fortryllende opptakene kunstnerisk verdi, men de har også en enorm vitenskapelig betydning. De gir innsikt i helsen til Pandos miljø, tilstanden til lokalt biologisk mangfold, og fungerer som en baseline for å måle miljøendringer over tid.

Fremtiden til Pando er imidlertid fortsatt usikker. Treet er for tiden i en tilstand av tilbakegang, og menneskelige aktiviteter som rydding av habitater og utryddelse av rovdyrarter som hjelper til med å kontrollere planteetende populasjoner utgjør en trussel mot dette eldgamle vesenet og hele økosystemet det støtter.

Ettersom forskere og kunstnere fortsetter å utforske hemmelighetene til Pando gjennom lyd, blir det avgjørende å beskytte og bevare dette ekstraordinære naturlige vidunderet mens det fortsatt trives. Bare gjennom forståelse og bevaring kan vi sikre at de skjulte stemmene til Pando ikke blir stilnet for alltid.

Definisjoner:

– Pando: Verdens største kjente enkeltorganisme, bestående av en skog av skjelvende ospetrær forbundet med et enkelt rotsystem.

– Hydrofon: En mikrofon designet for å brukes under vann eller i kontakt med vann for å fange opp lydvibrasjoner.

– Populus tremuloides: Det vitenskapelige navnet på skjelvende osp, en art av ospetre som finnes i Nord-Amerika.

kilder:

– Science Alert: Uncovering the Secret World of the World's Largest Tree: https://www.sciencealert.com/scientists-record-hidden-voices-of-the-world-s-largest-tree