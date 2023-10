Kunstig intelligens oppdager supernova uten menneskelig innblanding

Kunstig intelligens (AI) har oppnådd en betydelig milepæl innen astronomi. For første gang har et nytt AI-verktøy kalt Bright Transient Survey Bot (BTSbot) oppdaget og bekreftet oppdagelsen av en supernova uten menneskelig innblanding. BTSbot ble utviklet av et internasjonalt team av forskere, og brukte maskinlæringsalgoritmer trent på over 1.4 millioner bilder for å automatisere hele oppdagelsesprosessen for stjerneeksplosjoner.

Dette gjennombruddet eliminerer ikke bare menneskelige feil, men øker også dramatisk hastigheten som supernovaer kan identifiseres med. Ved å fjerne mennesker fra løkken, har forskere mer tid til å analysere observasjoner og utvikle nye hypoteser for å forklare kosmiske eksplosjoner.

BTSbot oppdaget den nyoppdagede supernovaen ved navn SN2023tyk i data fra Zwicky Transient Facility (ZTF), et robotkamera i California som skanner nattehimmelen annenhver dag. I løpet av bare to dager etter at den kosmiske eksplosjonen ble avbildet, fant BTSbot supernovaen og bekreftet dens oppdagelse og klassifisering som en Type Ia supernova gjennom kommunikasjon med andre robotinstrumenter. Den automatiserte rapporten ble delt offentlig kort tid etter.

Denne automatiserte prosessen er et betydelig fremskritt sammenlignet med tradisjonelle metoder, som er avhengige av at astronomer visuelt inspiserer store datamengder fra robotteleskoper. Automatisert programvare presenterer en liste over kandidateksplosjoner for mennesker, som bruker tid på å verifisere og observere dem spektroskopisk for å avgjøre om de virkelig er supernovaer.

AIs evne til å skanne nattehimmelen mer effektivt og effektivt har potensialet til å oppdage mange nye supernovaer. Ved å automatisere oppdagelsesprosessen kan astronomer fokusere på å tolke dataene og få verdifull innsikt i utviklingen av stjerner og galakser.

Totalt sett demonstrerer denne prestasjonen kraften til AI innen astronomi, og gjør det mulig for forskere å flytte grensene for vår forståelse av universet.

kilder:

– Northwestern University

– California Institute of Technology (Caltech)