Mekanikken til muskelvekst: Hvordan trening former muskelfibre

Regelmessig trening er kjent for å styrke og tone musklene våre, men de nøyaktige mekanismene bak denne prosessen har vært gjenstand for interesse for fysiologer. MIT-ingeniører har nå utviklet en unik treningsmatte for celler som lar forskere studere treningens rent mekaniske effekter på mikroskopisk nivå. Matten, laget av hydrogel innebygd med magnetiske mikropartikler, etterligner kreftene musklene opplever under trening når de aktiveres av en ekstern magnet. Muskelceller dyrket på matten ble "trent" av vibrasjonene indusert av magnetens bevegelse.

Foreløpige resultater fra eksperimentet viser at regelmessig mekanisk trening hjelper muskelfibrene til å vokse i en mer justert retning, slik at de kan trekke seg sammen synkronisert. Dette funnet antyder at mekanisk stimulering kan lede muskelvekst etter skade eller potensielt bremse effekten av aldring. Forskerne planlegger å bruke enheten til å mønstre ark med sterke, funksjonelle muskler, som kan ha anvendelser i myk robotikk og vevsreparasjon.

Teamet ved MIT håper at denne nye plattformen kan gi innsikt i hvordan mekaniske krefter påvirker muskelfunksjonen og hjelpe til med å utvikle terapier for muskelskader og nevrodegenerative lidelser. Ved å koble fra de kjemiske og mekaniske elementene i trening, var de i stand til å fokusere utelukkende på de mekaniske kreftene som driver muskelresponsen.

Den magnetinnebygde matten viste seg å være en trygg og ikke-destruktiv måte å generere mekaniske krefter på muskelcellene. Celler som regelmessig ble utsatt for mekanisk bevegelse, vokste lengre sammenlignet med celler som ikke ble drevet. Dette viser hvordan trening kan forme veksten og justeringen av muskelfibre. Å forstå disse mekanismene kan føre til fremskritt innen vevsregenerering og utvikling av tilpasningsdyktige robotsystemer.

Definisjoner:

– Hydrogel: Et mykt, Jell-O-lignende materiale brukt i denne studien som treningsmatte for celler.

– Mekaniske krefter: Fysiske krefter påført muskelcellene under trening.

– Vevsregenerering: Prosessen med å gjenopprette skadet eller skadet vev i kroppen.

kilder:

– “MIT-ingeniører designer treningsmatte for celler” – MIT News

– «Trening og muskelceller» – MIT Youtube