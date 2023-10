Vindens rolle i smelting av Grønland og antarktiske isark

By

I kampen mot klimaendringene er innvirkningen på kystbyene fra stigende havnivå uunngåelig. Med makten til å drukne slike som Mumbai og New York, er det avgjørende å forstå kildene til vann.

Innlandsisen på Grønland og Antarktis, bortsett fra isbrefylte fjell, inneholder nok frossent vann til å heve havnivået med 210 fot. Dessverre er disse regionene hardest rammet av global oppvarming.

Mens lufttemperaturen har steget betydelig på Grønland, og har passert 3.8°C siden 1990-tallet, bidrar også vinden til akselerert smelting av isdekket. En ny studie avslører at Foehn- og katabatiske vinder, som blåser varm luft nedover på isbreer, har stor innvirkning på isdekkets smelting på både Grønland og Antarktis.

I løpet av de siste to tiårene har påvirkningen av disse vindene på Grønlands innlandsis økt med omtrent 10 %. Imidlertid har deres effekt på isdekket i Antarktis redusert med 32 %. Denne forskjellen skyldes først og fremst de ulike måtene global oppvarming påvirker den nordlige og sørlige halvkule. Grønland har blitt så varmt at vind ikke lenger er nødvendig, da sollyset alene har en betydelig smelteeffekt på regionen.

Den nordatlantiske oscillasjonen, et betydelig værfenomen som kontrollerer styrken og retningen til vestlige vinder og stormer, har også spilt en rolle i denne forskjellen. Et skifte til en positiv fase har brakt mer varm luft over Grønland og andre arktiske områder, noe som har forsterket smelteprosessen.

På den annen side har den totale overflatesmeltingen i Antarktis sunket med omtrent 15 % siden 2000. Dette kan tilskrives en 32 % reduksjon i nedoverbakkevinden på halvøya og en forbedring i regionens ozonlag, som absorberer varme fra solen og beskytter overflaten mot ytterligere smelting.

Mens reduksjonen i vinddrevet smelting i Antarktis kan virke som en positiv utvikling, utgjør smeltetrenden fortsatt risiko. Antarktis har allerede opplevd kollapsen av to sårbare ishyller, og hvis denne trenden fortsetter, kan det forstyrre globale havvannsirkulasjonsmønstre, noe som kan føre til alvorlige konsekvenser for jordens klima.

Både Grønland og Antarktis er betydelige bidragsytere til stigende havnivå, og nøye overvåking og modellering av issmelting er avgjørende. Å forstå forholdet mellom vind og is i sammenheng med klimaendringer er avgjørende for å forutsi fremtidig havnivåstigning og dens innvirkning på planeten.

