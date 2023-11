Et gjennombrudd innen testing av antimikrobiell motstand: Rask og nøyaktig evaluering innen en time

Antimikrobiell resistens (AMR) er en global helsekrise som forårsaker 1.3 millioner dødsfall hvert år. For å bekjempe dette problemet har forskere ved Singapore University of Technology and Design (SUTD) utviklet en banebrytende mikrofluidisk enhet som raskt og nøyaktig kan evaluere følsomheten til mikrober for antibiotika innen en time.

Tradisjonelle metoder for å evaluere AMR er trege, og tar over 20 timer å oppnå resultater. Denne forsinkelsen kan føre til upassende bruk av antibiotika, og fremme utviklingen av resistens ytterligere. Den nye mikrofluidiske plattformen takler dette problemet ved å tilby en rask og nøyaktig metode for antimikrobiell mottakelighetstesting (AST).

Enheten fungerer ved å måle bakteriemembranens permeabilitet etter eksponering for antibiotika. Denne endringen i permeabilitet skjer så snart som 30 minutter etter antibiotikaeksponering, og eliminerer behovet for langvarig bakteriekultur. Ved å fjerne kulturtrinnet reduserer plattformen behandlingstiden for resultater betydelig med rundt 20 timer.

Ikke bare gir den mikrofluidiske plattformen raske resultater, men den tilbyr også helautomatisert håndtering av bakterielle løsninger, reduserer menneskelige feil og øker påliteligheten til AST-resultater.

FAQ

Hva er antimikrobiell resistens?

Antimikrobiell resistens (AMR) refererer til evnen til mikroorganismer, som bakterier og sopp, til å utvikle resistens mot legemidler som er utviklet for å drepe dem. Denne motstanden gjør infeksjoner vanskeligere å behandle og øker risikoen for sykdomsspredning.

Hvorfor er AMR en global helsekrise?

AMR fører til anslagsvis 1.3 millioner dødsfall på verdensbasis hvert år. Etter hvert som mikrober blir resistente mot eksisterende antibiotika, blir det stadig mer utfordrende å behandle infeksjoner effektivt. Dette utgjør en betydelig trussel mot folkehelsen, da vanlige infeksjoner kan bli ubehandlet.

Hvordan fungerer den mikrofluidiske enheten?

Den mikrofluidiske enheten måler den bakterielle membranpermeabiliteten etter eksponering for antibiotika. Ved å oppdage endringer i permeabilitet kan den avgjøre om en mikrobe er mottakelig eller resistent mot spesifikke antibiotika. Enheten gir resultater innen en time, og eliminerer behovet for langvarig bakteriekultur.

Hva er fordelene med den mikrofluidiske plattformen?

Den mikrofluidiske plattformen tilbyr flere fordeler. Det gir raske resultater, og reduserer behandlingstiden med omtrent 20 timer sammenlignet med tradisjonelle kulturbaserte metoder. Plattformen muliggjør også helautomatisert håndtering av bakterieløsninger, reduserer menneskelige feil og øker resultatpåliteligheten.

Hva er implikasjonene av dette gjennombruddet?

Utviklingen av denne mikrofluidiske plattformen er et viktig skritt i kampen mot antimikrobiell resistens. Med en rask og nøyaktig metode for å teste effektiviteten til antibiotika mot spesifikke mikrober, kan helsepersonell ta bedre informerte behandlingsbeslutninger, redusere misbruk og overforbruk av antibiotika og redusere trusselen om AMR.

kilder:

Journal: Liten

Singapore University of Technology og Design