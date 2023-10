Moonlight: Revolutionizing Lunar Exploration Through Network Connectivity

Den andre bølgen av måneutforskning er i horisonten, med Artemis-programmet som leder ansatsen. Mens pionerene for Apollo-oppdragene utelukkende var avhengige av fotografisk rekognosering og sine egne ferdigheter for vellykkede månelandinger, er fremtiden for måneutforskning satt til å bli veldig annerledes. Med sikte på å gjøre utforskning av månen bærekraftig, utvikles nye teknologier og nettverk for å revolusjonere måneoppdrag.

Et sentralt aspekt ved disse fremskrittene er behovet for å "merke terrenget", som NASA uttrykker det. Med anslått 400 måneoppdrag planlagt i de kommende årene, er det avgjørende å etablere systemer som tillater presis navigasjon og kommunikasjon. For å møte dette behovet jobber NASA med LunaNet, et prosjekt som har som mål å skape interoperabilitet mellom fremtidige månenettverk gjennom avtalte standarder og protokoller.

I mai 2021 kunngjorde European Space Agency (ESA) en mulighetsstudie for MoonLight, et foreslått nettverk som vil tilby navigasjonstjenester og bane vei for et internett på månen. To konsortier, ledet av henholdsvis SSTL og Telespazio, er utnevnt til å utvikle dette banebrytende nettverket. MoonLight mottok innledende finansiering på 153 millioner euro fra ESAs ministerrådsmøte, med ytterligere finansiering forventet i fremtiden.

Fordelene med et nettverk av månesatellitter dedikert til navigasjon og kommunikasjon er betydelige. Det vil gjøre det mulig for bemannede oppdrag og robotoppdrag å lande hvor som helst på månen, noe som gir større fleksibilitet og effektivitet i leting. MoonLight-konstellasjonen vil også adressere begrensninger i nyttelastvolum, dataoverføringsevner og kommunikasjonsvansker som nåværende oppdrag står overfor. I tillegg kan bruk av en felles telekommunikasjons- og navigasjonstjeneste føre til kostnadsreduksjoner ved å frigjøre plass til vitenskapelige instrumenter eller last.

MoonLights fremtidige nettverk vil sannsynligvis bestå av tre til fire ett-tonns satellitter strategisk plassert rundt månen. Målet er å tilby tjenester for alle private og institusjonelle oppdrag, med en abonnementsplan for å sikre økonomisk levedyktighet. For å teste systemet planlegger ESA å skyte opp demonstrasjonssatellitten Lunar Pathfinder i 2025. Denne satellitten vil vise frem sine evner innen månenavigasjon og kommunikasjon.

Selv om disse fremskrittene er lovende, har Kina allerede gjort fremskritt innen månens telekommunikasjon. I 2018 satte Kinas nasjonale romfartsadministrasjon ut Queqiao-1-satellitten, som fungerer som et månestafett for kommunikasjonsformål.

Ettersom månen blir et knutepunkt for leting og potensielle kommersielle tjenester, vil etableringen av robust nettverkstilkobling være avgjørende. Moonlight og lignende initiativer er klar til å revolusjonere måneoppdrag og bane vei for en fremtid der leting ikke kjenner noen grenser.

FAQ

1. Hva er formålet med Moonlight?

Moonlight har som mål å tilby navigasjons- og kommunikasjonstjenester for måneoppdrag, slik at de kan lande hvor som helst på månen.

2. Hvordan vil Moonlight være til nytte for fremtidige oppdrag?

Moonlight vil adressere begrensninger i nyttelastvolum, dataoverføringsevner og kommunikasjonsvansker som nåværende oppdrag står overfor. Det vil også tillate romfartsnasjoner og selskaper med begrensede budsjetter å utforske månen mer effektivt.

3. Hvem leder Moonlight-prosjektet?

Moonlight-prosjektet ledes av to konsortier: ett ledet av SSTL, som inkluderer selskaper som SES, Airbus og Kongsberg Satellite Services, og et annet ledet av Telespazio, som inkluderer selskaper som Thales Alenia Space og Inmarsat.

4. Når vil Lunar Pathfinder-demonstrasjonssatellitten bli skutt opp?

ESA planlegger å skyte opp demonstrasjonssatellitten Lunar Pathfinder, utviklet av SSTL, i 2025. Denne satellitten vil vise frem fremtidige evner til månenavigasjon og kommunikasjon.