Stray Tool Bag fra International Space Station Visible in UK Skies

Hvis du stirrer opp på nattehimmelen i Storbritannia tirsdag kveld, kan du kanskje få et fascinerende syn – en bortkommen verktøyveske som ved et uhell ble falt av NASA-astronauter under vedlikeholdsarbeid på den internasjonale romstasjonen. Selv om det kan høres ut som en liten og ubetydelig gjenstand, vil denne verktøyvesken skinne så sterkt at den kan observeres med en kikkert eller et teleskop.

Verktøykasseulykken skjedde tidligere denne måneden da astronautene Jasmin Moghbeli og Loral O'Hara utførte viktige vedlikeholdsoppgaver ved ISS. Verktøyvesken har gått i bane rett foran romstasjonen og reist med en hastighet på omtrent 17,000 XNUMX km/t. Selv om den til slutt vil komme inn i jordens atmosfære igjen i løpet av de neste månedene, er den for øyeblikket synlig fra Storbritannia på grunn av dens lysstyrke.

Astrofysiker professor Albert Zijlstra fra Manchester University delte noen tips for nysgjerrige tilskuere. Hvis værforholdene er passende og himmelen er klar, bør det være mulig å se verktøyvesken ved hjelp av en kikkert. Det vil fremstå som en svak flekk som beveger seg raskere enn et fly, og tar seg vei fra vest til øst. Den ideelle visningstiden er rundt 6.45, og posen vil være synlig i omtrent to minutter.

I tillegg til verktøysekken vil tilskuere også få muligheten til å se hele romstasjonen noen minutter senere. Verktøyvesken, helt hvit i fargen, forventes å brenne av i jordens atmosfære om fire til fem måneder.

Selv om det kan virke utfordrende å oppdage en gjenstand som en verktøyveske, forsikrer eksperter hos EarthSky oss om at det kan gjøres med en kikkert. De beskriver det som overraskende lyst, og svever like under terskelen for synlighet for det blotte øye, rundt størrelsesorden +6.

Så hold øynene på himmelen og kikkerten klar. Du kan bare få et glimt av denne vandrende verktøyvesken fra den internasjonale romstasjonen mens den cruiser gjennom nattehimmelen.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan kan jeg se den herreløse verktøyvesken fra Storbritannia? For å oppdage den bortkommen verktøyvesken trenger du en kikkert eller et teleskop. Se etter et svakt punkt som beveger seg raskere enn et fly, fra vest til øst, rundt klokken 6.45. Kan verktøyposen sees uten noe optisk hjelpemiddel? Verktøyvesken er ikke synlig for det blotte øye, men kan observeres med kikkert på grunn av lysstyrken, som er like under grensen for synlighet. Hvorfor slapp astronautene verktøyposen ved et uhell? Verktøyvesken ble falt ved et uhell under nødvendig vedlikeholdsarbeid utført av NASA-astronautene Jasmin Moghbeli og Loral O'Hara. Hva vil skje med verktøyposen? Verktøyvesken går for tiden i bane rundt jorden foran den internasjonale romstasjonen og forventes å brenne av i jordens atmosfære innen fire til fem måneder.