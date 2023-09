Opplev det fantastiske nordlyset i Irland

Nordlyset, et fantastisk naturfenomen, kan sees på forskjellige steder over hele Irland. Mens Island og Alaska er kjent for sine utstillinger av Aurora Borealis, tilbyr Irland en unik mulighet til å være vitne til dette fantastiske lysshowet. Lysene fremstår ofte som levende grønne, og noen ganger rosa, blå og lilla nyanser, og skaper et fascinerende skue på nattehimmelen.

David Moore, redaktør av magasinet Astronomy Ireland, forklarer at sjansene for å se nordlyset er økt under jevndøgn, som faller 23. september i år. Jordens magnetfelt og planetens helning spiller en rolle for å skape gunstige forhold for at lysene skal vises. Det er imidlertid viktig å merke seg at det ikke er noen garanti for å være vitne til dette naturfenomenet.

De beste stedene for å se lysene i Irland er den landlige nordkysten og deler av Antrim-kysten. Disse områdene gir klar utsikt over Atlanterhavet uten forstyrrelse av bylys. Mayo, som også ligger langs Atlanterhavskysten, er et annet anbefalt sted. Men hvis himmelen er klar, kan lysene være synlige fra hvor som helst i landet.

Dannelsen av nordlyset starter med solflammer på solen, som frigjør en enorm mengde stråling ut i verdensrommet. Disse partiklene samhandler deretter med jordens magnetfelt og trekkes mot nord- og sørpolen. Når de kolliderer med atomer og molekyler i atmosfæren, skapes lysenes livlige farger.

For å maksimere sjansene for å se Aurora Borealis, er det avgjørende å være borte fra kunstig lys. Byboere kan bare være vitne til store utstillinger, men de som bor på landsbygda, borte fra skarpe lys, kan nyte flott utsikt. Til tross for lysenes uforutsigbarhet, kan astronomer forutsi deres forekomst ved å overvåke solaktiviteten.

Astronomy Ireland tilbyr en aurora-varslingstjeneste, og tilbyr daglige oppdateringer om himmelforholdene, inkludert sannsynligheten for å se nordlyset. Mens lysene kan vises når som helst på natten, er det viktig å ha klar himmel for optimal synlighet.

Selv om Irlands vær kan være en utfordring med sine hyppige skyer og regn, er det fortsatt muligheter for å se nordlyset. Ettersom solens aktivitet topper seg i 2025, er de neste årene spesielt gunstige for å oppleve dette naturlige vidunderet. Så forbered deg på en magisk natt under den opplyste irske himmelen.

kilder:

– Magasinet Astronomy Ireland.