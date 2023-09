Asteroider: ødeleggere og skapere av liv på jorden?

Forskere forsker aktivt på måter å beskytte jorden mot en potensielt katastrofal asteroidepåvirkning. En fersk studie tyder imidlertid på at et massivt asteroidenedslag i fortiden kan ha spilt en avgjørende rolle i å starte livet på planeten vår. Studien, utført av Nicholas Wogan, en astrobiolog ved University of Washington, undersøker muligheten for at en gigantisk romstein blandet jordens atmosfære, og skapte de nødvendige forholdene for kjemiske reaksjoner som til slutt førte til livets fremvekst.

Ifølge studien kunne massive påvirkninger fra asteroider ha introdusert høye konsentrasjoner av hydrogencyanid, en essensiell forbindelse for liv, i jordas overflatemiljøer. Denne hypotesen gir en løsning på mysteriet om hvordan jordens atmosfære gikk over fra steril til å fremme biologi.

Mens forskere har vurdert vulkaner som en mulig kilde til metan som forenklet utviklingen av liv, tyder kjemisk analyse av eldgamle bergarter på at asteroider kan ha vært ansvarlige for å injisere nødvendig metan i luften. En jernrik asteroide kunne ha reagert med et nedslagsfordampet hav, noe som resulterte i en atmosfære rik på vann, hydrogen og karbon. Over tid, mens atmosfæren avkjølte, regnet metan ned i havene, og genererte prebiotiske molekyler som hydrogencyanid.

Men mens hypotesen om asteroidestøttet kjemi er overbevisende, er det viktig å erkjenne at det ennå ikke er et bevist faktum. Ytterligere forståelse av den organiske kjemien som førte til livets opprinnelse er nødvendig for å bekrefte denne teorien.

Samlet sett fremhever studien det paradoksale forholdet mellom asteroider og livet på jorden. Disse himmellegemene som potensielt kan forårsake masseødeleggelse kan også ha vært kritiske i utviklingen av livet slik vi kjenner det. Forskningen understreker behovet for å forhindre fremtidige store asteroidepåvirkninger samtidig som man anerkjenner den prekære balansen som gjorde at liv kunne dukke opp og blomstre på planeten vår.

