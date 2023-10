International Observe the Moon Night 2023: A Celestial Event verdt å se

Denne helgen, lørdag 21. oktober, vil millioner av mennesker rundt om i verden samles utenfor for å se skjønnheten til vår naturlige satellitt, månen. Denne årlige begivenheten, kjent som International Observe the Moon Night, promoteres aktivt av NASA og har mer enn 3,000 registrerte hendelser i Nord-Amerika alene.

Årsaken bak denne spesielle timingen er den nåværende fasen av månen, som er det første kvartalet. Denne fasen regnes ofte som den beste tiden for å observere månen siden den er lys, men ikke for lys, noe som gjør den perfekt for stjernekikkere. I tillegg tilbyr denne fasen en unik mulighet til å se noen av månens mest fantastiske severdigheter.

For de som er usikre på hva de skal se etter, har NASA levert nedlastbare månekart for hver halvkule. Disse kartene fremhever den store månehoppen, som er mørke flekker som dekker omtrent en sjettedel av månens overflate. Selv om de blir referert til som "hav", er disse områdene faktisk basaltsletter som ble dannet av lavastrømmer etter asteroide-nedslag.

Mens det blotte øye lett kan oppdage de mørke flekkene, kan bruk av kikkert forbedre opplevelsen. Ved å fokusere på månens terminator, linjen som skiller den mørke siden fra den lyse siden, kan observatører se skyggespillet, avsløre kratere og fjellrygger. Den sørlige delen av månen er spesielt fjellrik, og tilbyr et fascinerende terreng å utforske.

International Observe the Moon Night gir også en perfekt mulighet til å se menneskehetens historiske månelanding på nytt. Den 20. juli 1969 erklærte Neil Armstrong berømt: «Rolighetsbase her. Ørnen har landet." Landingsstedet, kjent som Sea of ​​Tranquility (Mare Tranquillitatis), er lett å identifisere denne natten. Andre landingssteder for Apollo-oppdrag er også synlige, men noen kan være innenfor månens natt under denne begivenheten.

I tillegg til å observere månen på denne spesielle natten, vil NASA sende en to-timers direktesending på NASA TV klokken 7 EDT. Denne sendingen har som mål å forene mennesker globalt i å feire måneobservasjon, vitenskap og utforskning, samtidig som den promoterer NASAs månevitenskap og utforskningsprogrammer.

Så hvis du befinner deg utenfor denne helgen, ta et øyeblikk til å se på månen og sett pris på underverkene til vår himmelske nabo. Og sett av i kalenderen for neste års International Observe the Moon Night, som skal finne sted 14. september 2024.

