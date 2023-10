NASA vurderer nedskjæringer i finansieringen av romteleskopene Hubble og Chandra

NASA står overfor potensielle nedskjæringer i sin astrofysikkdivisjon, som kan påvirke to store romteleskopprogrammer, ifølge en fersk rapport. Hubble-romteleskopet og Chandra X-Ray Observatory, som har gitt betydelige bidrag til vår forståelse av universet, kan se reduksjoner i finansieringen.

Under en presentasjon til US National Academies of Sciences, Engineering and Medicine's komité for astronomi og astrofysikk, avslørte Mark Clampin, direktøren for NASAs astrofysikkavdeling, at budsjettbegrensninger kan kreve "uspesifiserte" reduksjoner i finansieringen av disse teleskopene. Dette er i et forsøk på å allokere ressurser til nye programmer ved NASA, da byrået forventer at budsjettnivået for regnskapsåret 2024 forblir det samme som året før.

Astrofysikkdivisjonen hadde bedt om nesten 1.56 milliarder dollar for neste regnskapsår, men Clampin erkjente at det er usannsynlig å få full finansiering. Ved betydelige budsjettkutt vil deres prioritet være å redusere finansieringen til oppdrag i utvidede operasjoner, som inkluderer Hubble- og Chandra-teleskopene.

Hubble, i samarbeid med NASAs James Webb-romteleskop, er et avgjørende verktøy for vitenskapelig forskning og utforskning. Chandra, derimot, ble lansert i 1999 og har ikke gjennomgått serviceoppdrag som Hubble. Den står for tiden overfor operasjonelle utfordringer på grunn av sin alder.

Mens Hubble har operert effektivt, bemerket Clampin at den har vært i bruk i lang tid og representerer en betydelig del av astrofysikkbudsjettet. Chandra, på den annen side, møter vanskeligheter og krever økende innsats for å opprettholde driften.

Det foreslåtte budsjettet for 2024 fra Det hvite hus bevilger 93.3 millioner dollar til Hubble og 68.7 millioner dollar til Chandra. Disse tallene utgjør omtrent 10 % av den totale budsjettforespørselen for NASAs astrofysikkavdeling i 2024.

Det er viktig å merke seg at NASAs finansieringsbeslutninger fortsatt venter på godkjenning, og justeringer kan gjøres før det endelige budsjettet er fastsatt.

