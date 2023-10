En ny forståelse av hvordan kreft sprer seg til ryggraden

Forskere ved Weill Cornell Medicine i New York City har gjort et betydelig gjennombrudd i å forstå hvorfor visse kreftformer metastaserer til ryggraden. Det har lenge vært kjent at metastatisk brystkreft ofte sprer seg til ryggraden, og forårsaker alvorlige komplikasjoner for pasienter. Årsakene bak dette fenomenet var imidlertid uklare før nå.

I en fersk studie publisert i tidsskriftet Nature, oppdaget Matthew Greenblatt og teamet hans en ny type stamceller som kan være involvert i metastasering av kreftceller til ryggraden. Disse stamcellene, funnet i vertebrale bein, ble funnet å skille ut et protein kalt MFGE8. Dette proteinet fungerer som et tumorattraktivt middel, og trekker kreftceller til spinalvevet.

Forskerne utførte eksperimenter på mus, og transplanterte spinalstamceller inn i det ene bakbenet og lange benstamceller inn i det andre. De observerte at kreftceller reiste til minivirvelen nesten dobbelt så ofte som de gjorde til det lille lange beinet, noe som indikerer den sterke tiltrekningen til MFGE8.

Spinalmetastaser kan forårsake alvorlig skade på ryggmargen, noe som påvirker pasientens evne til å gå og kontrollere kroppsfunksjoner. Ved å forstå mekanismene bak denne spredningen, kan det være mulig å utvikle intervensjoner for å forebygge eller behandle ryggradsmetastaser.

Selv om blokkering av MFGE8 kan være en potensiell terapeutisk tilnærming, er det nødvendig med ytterligere undersøkelser for å fullt ut forstå implikasjonene og effektiviteten av en slik behandling. Xiang Zhang, en kreftbiolog ved Baylor College of Medicine, beskrev denne forskningen som et "stort fremskritt" i vår forståelse av benmetastaser.

Dette gjennombruddet gir håp for pasienter med metastatisk brystkreft og andre kreftformer som ofte sprer seg til ryggraden. Ved å avdekke dette langvarige mysteriet, bringer forskere oss et skritt nærmere å utvikle effektive behandlinger og forbedre livskvaliteten for de som er rammet av disse metastasene.

