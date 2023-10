Barneskolelærerassistent dør av hjerneslag på grunn av manglende helgebehandling

En barneskolelærerassistent ved navn Jasbir Pahal, 44, døde av hjerneslag etter å ha blitt fortalt av sykehuspersonalet at den livreddende behandlingen hun trengte ikke var tilgjengelig i helgene. Pahals familie ble knust da de ble informert om at hun bare kunne gis aspirin som en midlertidig løsning på grunn av en prosedyre som kalles mekanisk trombektomi, som fjerner blodpropp, kun tilbys mellom 8 og 3, mandag til fredag.

Det har nå blitt oppdaget at sykehuset der Pahal ble behandlet, Calderdale Royal hospital i Halifax, ikke hadde ordninger på plass for å overføre pasienter til et NHS-sykehus bare en 40-minutters kjøretur unna hvor mekanisk trombektomi var tilgjengelig. Pahals ektemann, Satinder Pahal, uttrykte sin frustrasjon og uttalte at de "har betalt den ultimate prisen for denne mangelfulle tjenesten" og at kona hans fortjente en sjanse til å overleve.

Mekanisk trombektomi er en prosedyre som innebærer å sette inn en liten ledning og et rør i en arterie for å fjerne en blodpropp. Det har blitt referert til som en "mirakel"-behandling, med noen pasienter som opplever betydelige forbedringer eller til og med går ut av sykehuset samme dag. Det er imidlertid regionale variasjoner i tilgangen til denne livreddende prosedyren.

Helgen 12.-13. november fikk Pahal hjerneslag og mannen hennes ringte etter ambulanse. Selv om gjennomsnittlig målresponstid var 18 minutter, tok det over en time før ambulansen ankom hjemmet deres i Huddersfield. Etter å ha blitt tatt med til Halifax, avslørte en CT-skanning en blodpropp som kunne ha blitt behandlet med intervensjon, men det ble fastslått at det hadde gått for lang tid for blodproppsprengende legemidler og at mekanisk trombektomi ikke var tilgjengelig i helgene.

Det er verdt å merke seg at Salford Royal-sykehuset, bare 32 miles unna, tilbyr en 24/7 mekanisk trombektomi-tjeneste som kan ha reddet Pahals liv. Dessverre var det ingen ordninger på plass for overføringer til dette sykehuset. Til tross for innsats fra et familiemedlem som var NHS-kirurg for å arrangere en overføring, ankom ikke Pahal Leeds General Infirmary før mer enn syv timer etter den første 999-anropet.

Tragisk nok fortsatte Pahals tilstand å forverres, og hun gikk bort 30. november. En undersøkelse er berammet til 24. oktober. Familien mener at Pahal ikke fikk riktig omsorg i tide og har bedt om hastetiltak for å sikre tilgang til 24 /7 mekanisk trombektomi over hele Storbritannia.

Stroke Association og klinikere har advart om "postnummerlotteriet" for tilgang til mekanisk trombektomi, og understreker behovet for konsekvent tilgjengelighet av denne livreddende behandlingen. West Yorkshire Integrated Care Board har blitt kritisert for ikke å sette i gang en slagtjeneste for å lette henvisninger for mekanisk trombektomi utenfor regionen. Stiftelsen Calderdale og Huddersfield NHS, ansvarlig for Pahals omsorg, har uttalt at de samarbeider fullt ut med etterforskningen av hendelsen.

