VERITAS-oppdraget: Å studere Venus med hjelp av Island

Det kommende VERITAS-oppdraget fra NASA tar sikte på å studere planeten Venus fra bane, og avdekke mysteriene som er gjemt under dens tykke teppe av skyer. Men hvordan kan forskere forberede seg på å utforske en planet så fiendtlig og ukjent som Venus? En måte er å studere et sted på jorden som deler lignende egenskaper. I august 2023 la VERITAS vitenskapsteam ut på en feltkampanje på Island, et vulkansk land med aktive vulkaner og ulendt terreng som kan sammenlignes med det som kan finnes på Venus.

I løpet av deres to ukers ekspedisjon fokuserte det internasjonale teamet på 19 forskere fra USA, Tyskland, Italia og Island på vulkanske funksjoner på Island, og brukte dem som terrestriske analoger for å studere vulkanismen på Venus. De undersøkte vulkanske forekomster på steder som Askja-vulkanregionen, Holuhraun-lavafeltet og Fagradalsfjall-regionen på Reykjaneshalvøya.

For å supplere deres bakkeobservasjoner, samlet det tyske luftfartssenteret (DLR) luftradardata ved å bruke syntetisk blenderradar ombord på et fly som fløy over hodet. Radardataene samlet informasjon om overflateegenskapene, som tekstur, ruhet og vanninnhold, som kan bidra til å informere om det fremtidige vitenskapelige arbeidet til VERITAS-oppdraget.

VERITAS-romfartøyet, som står for Venus Emissivity, Radio science, InSAR, Topography, And Spectroscopy, vil bruke innsikten fra å studere Island til å avgrense algoritmene og forbedre evnen til å oppdage endringer på overflaten til Venus siden forrige Magellan-oppdrag. på 1990-tallet. Dette er spesielt viktig for å identifisere vulkansk aktivitet på planeten.

Ved å bruke Island som en analog for Venus, håper forskere å få verdifull kunnskap og innsikt som vil hjelpe til med suksessen til det kommende VERITAS-oppdraget. Islands geologiske likheter med Venus gjør det til en ideell treningsplass, som lar forskere forberede seg på utfordringene de kan møte når de utforsker naboplaneten vår.

kilder:

– Bildekilde: NASA/JPL-Caltech

– Kildeartikkel: «VERITAS mission scientists in Iceland» på EarthSky.org