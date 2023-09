Modulær arkitektur lar pattedyrhjernen kontrollere eksterne innganger, finner forskere

Forskere har gjort en banebrytende oppdagelse angående organiseringen av pattedyrhjernen. Gjennom bruk av et eksperimentelt system som dyrket nevroner på mikrofabrikerte glassoverflater, fant forskerne at hjernebarkens ytre cortex har evnen til å opprettholde kontroll over sine eksterne innganger på grunn av dens sammenkoblede, men uavhengig fungerende moduler.

Cortex, som er det ytre laget av hjernen som er ansvarlig for ulike funksjoner som sensorisk persepsjon og motorisk kontroll, inneholder et stort antall nevroner. Disse nevronale nettverkene må være i stand til å skille innganger fra spesialiserte kretser mens de integrerer innganger fra flere kretser, men det har vært uklart hvordan cortex er i stand til å støtte disse forskjellige prosesseringsparadigmene.

For å undersøke dette ledet forskerne kortikale nevroner til å danne modulære nettverk som inneholder flere undergrupper. Ved å stimulere disse laboratoriedyrkede nevronene ved hjelp av lys, observerte teamet at velformede modulære nettverk hadde store responser på lokalisert lysstimulering. På den annen side reagerte nettverk med mindre modularitet overdrevent synkronisert på alle stimuli.

Forskerne oppdaget også at balansen mellom lokalt segregert aktivitet og globalt integrert aktivitet er avgjørende for at hjernen skal utvide sin kapasitet for informasjonsrepresentasjon med begrensede ressurser. Dette funnet bidrar ikke bare til vår forståelse av strukturen og funksjonen til pattedyrhjernen, men har også implikasjoner for utviklingen av kunstige nevrale nettverk brukt i maskinlæringsforskning.

Samlet sett belyser denne studien hvordan pattedyrhjernen er i stand til å kontrollere eksterne input gjennom sin modulære arkitektur. Det gir verdifull innsikt i hjernens intrikate virkemåte og dens evne til å behandle informasjon effektivt.

kilde:

– Hideaki Yamamoto, F. Paul Spitzner, Taiki Takemuro, Victor Buendía, Hakuba Murota, Carla Morante, Tomohiro Konno, Shigeo Sato, Ayumi Hirano-Iwata, Anna Levina, Viola Priesemann, Miguel A. Muñoz, Johannes Zierenberg, Jordi Soriano. "Modulær arkitektur letter støydrevet kontroll av synkronisering i nevronale nettverk." Vitenskapens fremskritt. DOI: 10.1126/sciadv.ade1755