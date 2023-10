Hvor finner du solformørkelsesbriller for den kommende solformørkelsen

En solformørkelse vil være synlig over hele Amerika lørdag 14. oktober. Det vil være en delvis solformørkelse for de fleste, med bare noen få steder som opplever en ringformet formørkelse, også kjent som en "ring av ild"-formørkelse. Uansett er det avgjørende å beskytte øynene når du ser på formørkelsen. Solbriller er ikke trygge for direkte visning av solen. Så hvor kan du finne solformørkelsesbriller? Her er noen alternativer.

Hvis du ønsker å kjøpe trygt solcelleutstyr på nettet, er det fortsatt tid, men forsyningene er i ferd med å gå tom, så handle raskt. I tillegg er det fem millioner par solbeskyttelsesbriller som distribueres gratis til 10,000 XNUMX biblioteker over hele USA som en del av Solar Eclipse Activities for Libraries-prosjektet.

For å finne et bibliotek nær deg som kanskje deler ut gratis solformørkelsesbriller, kan du bruke et interaktivt kart levert av prosjektet. Det er imidlertid viktig å merke seg at briller kanskje ikke er tilgjengelige på dagen for formørkelsen, så det er best å ta kontakt med biblioteket ditt så snart som mulig.

Et annet alternativ er å sjekke med vitenskapsmuseer, planetarier eller delta på fellesskapsarrangementer hvor gratis glass kan deles ut. Et NASA-finansiert prosjekt kalt Astronomical Society of the Pacific har opprettet et nettverk av Eclipse-ambassadører som vil dele ut briller på disse arrangementene, med fokus på undertjente samfunn.

Hvis du foretrekker å kjøpe solformørkelsesbriller, har American Astronomical Society gitt en liste over verifiserte leverandører. Se etter briller fra produsenter som American Paper Optics og Rainbow Symphony, og sørg for at de oppfyller den internasjonale sikkerhetsstandarden ISO 12312-2.

Husk, uansett hvor du befinner deg, bør alle bruke solformørkelsesbriller for å se arrangementet trygt. Nyt formørkelsen, og husk å beskytte øynene.

