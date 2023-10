Observer månenatten: en himmelsk feiring ved Ballarat kommunale observatorium og museum

På kvelden lørdag 21. oktober vil mennesker rundt om i verden samles utendørs for å delta i et globalt initiativ kjent som Observer månenatten. Ballarat kommunale observatorium og museum er glade for å delta i festlighetene og tilby en spektakulær utsikt over månen til byens innbyggere.

Fra 7 til 30 ønsker observatoriet besøkende velkommen for en omvisning i anlegget, en informativ presentasjon av en astronom og en mulighet til å se månen gjennom et kraftig teleskop. I følge Judith Bailey, observatoriets leder, er denne begivenheten designet for å fremme en forståelse og dypere forståelse av månen, romvitenskap og utforskning.

Tidspunktet for denne hendelsen er spesielt gunstig, siden månen vil være en fantastisk, voksende halvmåne som bare er syv dager gammel. Denne fasen av månen gir utmerkede muligheter for observasjon langs terminatoren, linjen mellom natt og dag på månens overflate. Gjennom teleskopet kan besøkende oppleve månens skjønnhet og forviklinger, et møte som ikke kan replikeres ved å bare se bilder på nettet.

Virkningen av å se månen gjennom et teleskop er dyp, spesielt for små barn. Bailey fremhever de bemerkelsesverdige responsene fra seerne og understreker viktigheten av å tilby denne samfunnstjenesten for å inspirere fremtidige generasjoner innen vitenskap. Observatoriet deltar aktivt i internasjonale og australske arrangementer for å fremme STEM-utdanning, og fremmer sitt engasjement for samfunnet.

I tillegg til månen, kan deltakerne også forvente å få et glimt av Saturn og andre himmelobjekter gjennom observatoriets teleskop. Ved dårlig vær vil en virtuell nattehimmeltur tilbys som et alternativ.

International Observe the Moon Night er sponset av NASAs Lunar Reconnaissance Orbiter-oppdrag og Solar System Exploration Division ved NASAs Goddard Space Flight Centre. Deres støtte lar entusiaster og nysgjerrige individer delta i denne unike himmelske feiringen.

For å garantere en plass er reservasjoner avgjørende og kan gjøres på trybooking.com/CJFSP. Billetter koster $35 for voksne, $25 for kortholdere og studenter over 18, $15 for barn i alderen fem til 17 år, og gratis for barn fire og under.

Bli med Ballarat kommunale observatorium og museum for en fortryllende kveld under stjernene, hvor månen inntar scenen og underverkene i universet vårt blir levende.

Definisjoner:

– Observer Moon Night: et globalt initiativ som oppmuntrer folk til å samles utendørs og observere månen, og fremmer en forståelse for romvitenskap og utforskning.

– Voksende halvmåne: Månens fase når den blir større og mer opplyst.