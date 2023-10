Observer Moon Night: A Night of Lunar Exploration

Om kvelden 21. oktober vil folk fra hele verden samles utenfor for å delta i et globalt initiativ kalt Observer månenatten. I byen Ballarat er Ballarat kommunale observatorium og museum med på feiringen ved å tilby en unik mulighet til å se månen på nært hold.

Fra 7:30 til 9:30 vil besøkende til observatoriet bli behandlet på en omvisning på stedet, en presentasjon av en astronom og en sjanse til å se månen gjennom et teleskop. Arrangementet har som mål å fremme en forståelse og bedre forståelse av månen, romvitenskap og utforskning.

Ifølge Judith Bailey, observatoriesjefen, lover denne spesielle kvelden å bli en eksepsjonell seeropplevelse. Månen vil være en fantastisk, voksende halvmåne, bare syv dager gammel, og skape store muligheter for å se langs terminatoren, linjen mellom natt og dag. Bailey understreker at det å se månen gjennom et teleskop er en helt annen opplevelse enn å se bilder på nettet.

Arrangementet ved Ballarat kommunale observatorium og museum er ikke bare for voksne; det er også en viktig mulighet for barn til å se månen på nært hold. Bailey forklarer at seernes respons er bemerkelsesverdig, og at disse hendelsene spiller en avgjørende rolle for å inspirere små barn til å interessere seg for vitenskap.

I tillegg til å observere månen, kan deltakerne også forvente å se Saturn og andre himmelobjekter gjennom teleskopet. Men hvis været er overskyet, vil en virtuell tur på nattehimmelen bli gitt i stedet.

Observer Moon Night er sponset av NASAs Lunar Reconnaissance Orbiter-oppdrag og Solar System Exploration Division ved NASAs Goddard Space Flight Center, noe som understreker betydningen av denne globale begivenheten.

Hvis du er interessert i å delta, er reservasjoner avgjørende og kan gjøres via trybooking.com/CJFSP. Billettprisene er som følger: $35 for voksne, $25 for kortholdere og studenter over 18, $15 for barn i alderen fem til 17 år, og gratis for barn fire og under.

kilder:

– Ballarat kommunale observatorium og museum