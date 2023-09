Når ble universets første kontinenter dannet?

By

I en fersk studie med tittelen "Når var de første eksokontinentene?", utforsker Jane Greaves, en astronomiprofessor ved Cardiff University, dannelsen av kontinenter i universet. Kontinenter er ikke stasjonære; de "svever" på toppen av jordens mantel på grunn av varmen fra planetens kjerne. Denne konstante bevegelsen av kontinenter er det som fører til fenomener som platetektonikk.

Greaves hadde som mål å forstå når de første kontinentene ble dannet og hvordan denne informasjonen kunne hjelpe i søket etter beboelige verdener. Ved å undersøke tilstedeværelsen av platetektonikk på steinete planeter, forsøkte hun å spore sannsynligheten for kontinenter. Varme spiller en avgjørende rolle i denne prosessen, ettersom planeter med en tilstrekkelig oppvarmet kjerne er mer sannsynlig å ha aktiv platetektonikk.

Basert på hennes studie av stjerner og planetdannelse, bestemte Greaves at jordens platetektonikk begynte for omtrent 3 milliarder år siden, som er omtrent 9.5 milliarder år etter universets begynnelse. Hun oppdaget også at de første kontinentene dukket opp på tynne skivestjerner, som er relativt yngre og har høyere metallisitet, omtrent 2 milliarder år før jordens kontinenter. Derimot indikerte tykke skivestjerner, som er eldre og metallfattige, eksistensen av kontinenter rundt 4 til 5 milliarder år tidligere enn jordens.

Interessant nok fant Greaves at kontinenter dannes i en langsommere hastighet på andre planeter sammenlignet med Jorden. Tilstedeværelsen av en optimal mengde varme er nødvendig for å sette i gang kontinentdannelse. Derfor antyder Greaves at stjerner med lavere metallisitet enn solen potensielt kan føre til oppdagelsen av beboelige eksoplaneter med kontinenter.

Denne studien åpner nye veier for astronomer å utforske og øker vår forståelse av dannelsen av kontinenter i universet. Ved å studere planetsystemer og betingelsene som er nødvendige for kontinentdannelse, kan forskere søke etter beboelige verdener utenfor vår egen.

kilder:

- Jane Greaves, "Når var de første eksokontinentene?"

– NASA

– Unsplash