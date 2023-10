Chandrayaan-3: Et vellykket oppdrag med øyeblikkelige hikke

Chandrayaan-3, det indiske måneoppdraget, har blitt hyllet som en suksess til tross for noen mindre tilbakeslag. To dager etter landingen av Vikram-landeren og Pragyan-roveren på månen, opplevde et instrument om bord på roveren en øyeblikkelig blackout. Santosh Vadawale, hovedetterforskeren av Alpha Particle X-Ray Spectrometer (APXS), forklarte at blackouten var forårsaket av et sent tillegg av en sikkerhetsfunksjon, som utilsiktet slo av kommandoen til APXS. Feilen ble imidlertid raskt rettet, og instrumentet gjennomførte vellykket in situ-analyse av Månens jord og bergarter.

I motsetning til rapporter som hevdet at Vikram-landeren og Pragyan-roveren var forventet å våkne opp i løpet av den andre månedagen, klargjorde Vadawale at de aldri var designet for å gjøre det. Under en sesjon ved Tata Institute of Fundamental Research (TIFR), understreket Vadawale at oppdraget faktisk var en fullstendig suksess. Han uttalte videre at Chandrayaan-3-nyttelastene har gitt utmerkede vitenskapelige data, med APXS som gir fantastisk informasjon som for tiden analyseres i detalj.

Chandrayaan-3-oppdraget har utvilsomt markert en betydelig milepæl i Indias romutforskning. Feilene som oppstår under oppdragets operasjon er typiske under slike komplekse oppdrag og overskygger ikke prestasjonene. Den vellykkede funksjonen til APXS og de verdifulle vitenskapelige dataene samlet fra månens overflate bidrar til å fremme vår forståelse av månens geologi og baner vei for fremtidige måneoppdrag.

