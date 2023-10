Gamma-ray Bursts and Supernovae: The Connection to Binary Stars

Gammastråleutbrudd (GRB) er gåtefulle himmelhendelser som sender ut store mengder energi, spesielt i form av gammastråler. Selv om de er kjent for å være noen av de mest voldelige fenomenene i universet, er det fortsatt mye forskerne ikke forstår om dem. En nylig studie publisert i The Astrophysical Journal foreslår imidlertid en ny teori om dannelsen av minst én type GRB, noe som antyder en forbindelse til binære stjernesystemer.

Tradisjonelt har det vært to typer GRB-er skilt basert på varigheten: korte serier som varer i noen sekunder og lange serier som varer i noen minutter. Korte GRB-er antas å være et resultat av kollisjon av massive objekter som sorte hull eller nøytronstjerner, mens lange GRB-er ble antatt å være assosiert med kollaps av ekstremt massive stjerner.

Denne nye studien utfordrer denne antagelsen og antyder at lange GRB-er faktisk kan utløses av kollapsen av et binært stjernesystem som består av en karbon-oksygen (CO) stjerne og en nøytronstjerne (NS). Når kjernen til CO-stjernen kollapser, setter den i gang en hypernova – fødselen til et nytt sort hull – og dannelsen av en nyfødt nøytronstjerne. Dette skaper et binært system som består av to nøytronstjerner.

Under hypernova-hendelsen fanges en betydelig mengde materiale ut fra den nyopprettede nøytronstjernen av dens ledsagende nøytronstjerne. Dette tillegget av materiale kan føre til at stjernen blir for massiv, noe som fører til at den kollapser og transformeres til et sort hull. Som et resultat sendes det ut en gammastråle.

Forskerne gir detaljert analyse og bakgrunnsinformasjon, inkludert virkningen av rotasjonsperioden til det binære systemet. De nevner også bruken av teleskoper som BeppoSAX-satellitten, NASAs SWIFT-teleskop og Lick-observatoriet for å observere og samle bevis som støtter teorien deres.

Mens denne studien kaster nytt lys over den mulige sammenhengen mellom binære stjerner og dannelsen av lange GRB-er, vil astrofysikksamfunnet sannsynligvis engasjere seg i ytterligere debatter og forskning for å få en dypere forståelse av disse fenomenene. Implikasjonene av å forstå GRB-er er betydelige, siden de har potensial til å forekomme i vår kosmiske nærhet og utgjøre en trussel mot livet på jorden. Ved å avdekke mekanismene bak disse kosmiske eksplosjonene, kan forskere komme nærmere å forutsi slike hendelser og sikre sikkerheten til planeten vår.

Kilde: Universe Today – «Hva er koblingen mellom gammastråleutbrudd og supernovaer? Det kan være binære stjerner» (DOI: 10.3847/1538-4357/ace721)