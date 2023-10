Avduking av hemmelighetene til stjernefødselsregioner: Et glimt inne i Carina-tåken

Stjernedannende tåker har alltid fascinert astronomer, men deres travle natur og tilstedeværelsen av gass- og støvskyer gjør det vanskelig å observere handlingen som foregår innenfor. Takket være fremskritt innen teknologi har imidlertid et team av forskere nylig gjort banebrytende funn om Carina-tåken ved å bruke Atacama Large Millimeter Array (ALMA).

Ledet av Ph.D. student Geovanni Cortes-Rangel fra Instituto de Radioastronomía y Astrophysíca i Mexico, fokuserte teamet sin oppmerksomhet på søylene i Carina-tåken, et område kjent for sin intense stjernefødselsaktivitet. Innenfor denne regionen dominerer to massive stjernehoper, Trumpler 14 og Trumpler 16, scenen og sender ut kraftig ultrafiolett stråling.

Ved å studere de molekylære utstrømningene, eller jetflyene, som kommer fra objekter innenfor søylene, var forskerne i stand til å få innsikt i prosessene som skjer i denne stjernefødselsbarnehagen. Strålingen fra de varme stjernene av O-typen i stjernehopene lyser opp og former de støvete søylene, og avslører tilstedeværelsen av protostjerner, protoplanetariske skiver og jetfly. Disse ekstreme miljøene gir en unik mulighet til å studere dannelsen av nyfødte stjerner bak sløret av gass og støv.

Et av hovedfunnene i studien var måling av massene til circumstellare skiver rundt de nylig dannede stjernene, samt omfanget av molekylære utstrømninger eller jetfly. Teamet oppdaget at kildene til disse jetflyene er protostjerner med lav eller middels masse. Når disse spedbarnsstjernene dannes, blir innfallende materiale oppvarmet og kastet ut i en bipolar strømning langs spinnaksen til protostjernen. Kollisjonene med omgivende gass og støv eksiterer gasser i stjernetåkene og får dem til å lyse opp.

Disse jetflyene, som kan nå hastigheter på hundretusenvis av kilometer i timen, er kjent som Herbig-Haro-objekter. Disse gjenstandene er oppkalt etter astronomene George Herbig og Guillermo Haro, som først studerte dem grundig, og er viktige komponenter i stjernefødselsprosessen.

Ved å analysere ALMA-dataene identifiserte forskerne flere kompakte kilder som avgir millimeterbølgelengdestråling, kjent som Herbig-Haro-objekter. De oppdaget også karbonmonoksidutstrømninger knyttet til disse objektene. Et spesielt bemerkelsesverdig objekt er HH 666, som har vridde jetfly som strekker seg over 10 lysår og skaper store buestøt ved sammenstøt med den omkringliggende tåken.

Funnene gjort i Carina-tåken gir avgjørende innsikt i stjernedannelse og utviklingen av sirkumstellare og protoplanetære skiver. Fotoevaporasjonsvirkningen fra utstrømningen av spedbarnsstjernene eroderer gradvis søylene, og kan potensielt forårsake ødeleggelse av dem innen 100,000 XNUMX til en million år. Som et resultat kan de eksponerte circumstellar-skivene forvandles til protoplanetære skiver, og sette scenen for potensiell planetdannelse.

Studien antyder også at til tross for det harde strålingsmiljøet, kan nok støvmasse forbli i regionen til å støtte planetdannelse. Forskerne estimerte at det kunne være mellom 0.01 og 0.7 solmasser med materiale til overs, noe som gir de nødvendige ingrediensene for fødselen av planeter.

Etter hvert som vår forståelse av stjernefødselsregioner blir dypere, får vi verdifull innsikt i prosessene som former universet vårt. Carina-tåken fortsetter å være et fengslende sted for astronomer, og gir et innblikk i den mystiske verden av stjernedannelse og potensielle planetsystemer.

FAQ

Hva er Herbig-Haro-objekter?

Herbig-Haro-objekter er lyse tåker som finnes i større tåker og er assosiert med nyfødte stjerner. De dannes når stråler av gass og støv fra protostjerner kolliderer med den omkringliggende tåken, spennende gassene og får dem til å lyse opp.

Hvordan bidrar jetfly til stjernedannelse?

Jetfly spiller en betydelig rolle i stjernedannelsesprosessen. Når protostjerner dannes, blir innfallende materiale oppvarmet og kastet ut i en bipolar strømning langs protostjernens spinnakse. Disse jetflyene kolliderer med gassen og støvet i stjernefødselsregionen, og skaper sjokkbølger som kan utløse ytterligere stjernedannelse og forme miljøet rundt.

Kan planeter dannes i stjernefødselsområder?

Ja, planetarisk dannelse er mulig i stjernefødselsregioner som Carina-tåken. Til tross for den intense strålingen og erosjonen av circumstellare skiver, kan det være nok støvmasse igjen til å støtte dannelsen av planeter. Studien antyder at planeter allerede kan ha dannet seg eller aktivt dannes i Carina-tåken.