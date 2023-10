Studerer bevarte trær for å forstå jordskjelvrisiko i Stillehavet nordvest

Forskere fra US Geological Survey Earthquake Science Center og University of Arizona bruker bevarte trær i Pacific Northwest for å få innsikt i jordskjelvrisikoen i regionen. Teamet samlet inn trær som ble antatt å ha dødd under massive jordskjelv langs forkastningslinjer i Puget Sound-området. Ved å analysere treringene identifiserte de en karbon-14 pigg fra årene 774-75 e.Kr. Ved å telle frem til den siste ringen på trærne, slo de fast at trærne døde mellom 923 og 924. Dette tyder på at begge forkastningene utløste jordskjelv samtidig, koblet sammen de to forkastningene og indikerer høyere jordskjelvrisiko i området enn tidligere antatt.

Denne forskningen gir verdifull innsikt i den seismiske aktiviteten i Pacific Northwest og hjelper forskere til å bedre forstå regionens forkastningslinjer og jordskjelvrisiko. Ved å studere den geologiske posten, kan forskere samle informasjon fra tidligere jordskjelv og bruke den til å gi spådommer om fremtidige hendelser. Å forstå jordskjelvrisikoen er avgjørende for å utvikle effektive beredskapsplaner og bygge robust infrastruktur.

Kilde: US Geological Survey, University of Arizona

Gjenoppbygging av tannemalje

Tannemalje er det hardeste stoffet som produseres av kroppen, men når det brytes ned, er det foreløpig ingen måte å reparere det på. Imidlertid har forskere ved University of Washington gjort en spennende oppdagelse som kan revolusjonere tannreparasjon. De har funnet en måte å gjøre stamceller om til ameloblaster, cellene som er ansvarlige for å produsere tannemalje. Dette stimulerer produksjonen av rudimentær emalje, som potensielt kan føre til utvikling av "levende fyllinger" for å lappe opp hulrom med faktisk emalje.

I fremtiden kan disse funnene også hjelpe til med å dyrke laboratoriedyrke tenner som kan erstatte tapte eller alvorlig skadede tenner. Dette vil gi en mer naturlig og langvarig løsning sammenlignet med tradisjonelle tannimplantater eller proteser. Evnen til å regenerere tannemaljen vil betydelig forbedre tannhelsen og livskvaliteten for mange mennesker.

Kilde: University of Washington

Penger til folket

Mangel på penger er en ledende årsak til hjemløshet. For å utforske virkningen av økonomisk bistand på hjemløshet, utførte forskere ved University of British Columbia en studie der de ga en engangs ubetinget kontantoverføring på $7,500 kanadiske dollar til 50 personer som opplever hjemløshet. Studien fant at mottakerne av kontantoverføringen brukte mer på viktige behov som mat, husleie og transport. I tillegg tilbrakte de i løpet av et år færre dager i krisesentre og flere dager i stabile boliger.

Denne studien fremhever de potensielle fordelene ved å gi direkte kontanthjelp til personer som opplever hjemløshet. Ved å ta opp det underliggende problemet med økonomisk ustabilitet, er det mulig å forbedre personlig velvære og redusere avhengigheten av midlertidige krisesentre. Ytterligere forskning er nødvendig for å utforske ulike tilnærminger til å håndtere hjemløshet og for å utvikle mer effektive strategier for å gi meningsfull støtte til de som trenger det.

Kilde: University of British Columbia

Posthastighet og valgdeltakelse

Å stemme via post har blitt stadig mer populært, spesielt i stater som Oregon og Washington hvor det er lettere for innbyggerne å stemme. En forsker ved Washington State University undersøkte hvordan hastigheten til den lokale posttjenesten kan påvirke valgdeltakelsen, spesielt i stater med mer restriktive stemmelover. Studien fant at en effektiv lokal posttjeneste øker sannsynligheten for at enkeltpersoner stemmer, spesielt i områder med strengere stemmeregler.

Resultatene understreker viktigheten av et effektivt postleveringssystem for å sikre at stemmesedlene kommer i tide og kan telles. Ettersom brevstemmegivning blir mer utbredt, er det avgjørende å ta tak i eventuelle barrierer som kan hindre enkeltpersoner fra å delta i den demokratiske prosessen. Innsats for å forbedre posttjenestens effektivitet og effektivisere stemmeprosessen kan bidra til å øke valgdeltakelsen og sikre at alles stemme blir hørt.

Kilde: Washington State University

Pacific Northwest Weather Outlook

Forskere ved Portland State University har brukt datamodeller og maskinlæring for å forutsi fremtidige værmønstre i Pacific Northwest under den nåværende banen for global oppvarming. Overraskende nok fant forskerne at de større atmosfæriske sirkulasjonsmønstrene som påvirker lokalt vær ikke forventes å endre seg vesentlig, spesielt om vinteren. Dette betyr at værmønstrene vi opplever i regionen kanskje ikke vil gjennomgå vesentlige endringer til tross for den varme planeten.

Det er imidlertid viktig å merke seg at denne forskningen fokuserer på større værmønstre, og lokaliserte påvirkninger som hetebølger, stormer og ekstreme værhendelser kan fortsatt forekomme hyppigere i fremtiden på grunn av klimaendringer. Å forstå de potensielle virkningene av klimaendringer på regionale værmønstre er avgjørende for å utvikle strategier for å dempe effektene.

Kilde: Portland State University