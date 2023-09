Nordlyset i Irland og Nord-Irland: En spektakulær naturlig visning

Hvis du noen gang har ønsket å være vitne til det fantastiske fenomenet nordlys, trenger du ikke dra helt til Island eller Alaska. Irland og Nord-Irland tilbyr fantastiske visninger av nordlys, og maler nattehimmelen i levende grønt, rosa, blått og lilla. Mens skyer noen ganger kan hindre utsikten, kan klare netter med nødvendig solaktivitet gi glimt av dette naturlige lysshowet.

De beste stedene for å observere nordlyset i Irland inkluderer nordkysten av Nord-Irland, Antrim-kysten, Co Mayo på vestkysten, Ashbourne i Co Meath, og potensielt Dublin-området under sterke skjermer. Observasjoner er imidlertid ikke garantert, og den kommende jevndøgn 23. september kan gi en bedre sjanse på grunn av forholdene i jordens magnetfelt og planetens helning på den tiden.

Aurora-prosessen begynner med solflammer, utbrudd på solen som slipper milliarder av tonn stråling ut i verdensrommet. Disse partiklene når jordens atmosfære omtrent to dager senere, hvor noen blir fanget i planetens magnetfelt og blir trukket mot nord- og sørpolen. Når de kolliderer med atomer og molekyler i atmosfæren, skaper de de levende fargene til nordlyset.

Klar himmel og minimal lysforurensning er avgjørende når du prøver å se nordlyset. Å bo borte fra byer og tettsteder gir en bedre sjanse til å se de store utstillingene, selv om det er rapportert om spektakulær utsikt fra Dublin by. Astronomy Ireland driver en aurora-varslingstjeneste, som forutsier når soleksplosjoner vil oppstå og når partiklene forventes å nå jordens atmosfære.

De neste årene er spesielt gunstige for å være vitne til nordlyset, ettersom solens aktivitet er satt til å toppe seg i 2025. Værforholdene kan imidlertid by på utfordringer, med skyet himmel som ofte hindrer utsikten. Til tross for dette forekommer klare netter, som gir muligheten til å oppleve dette fryktinngytende naturfenomenet.

Kilder: Astronomy Ireland magazine