The Magic of the Northern Lights: Hvor og når du skal få med deg den spektakulære visningen i Irland

Skjønnheten til nordlyset, et fascinerende naturlig lysshow, kan sees på flere steder over hele Irland og Nord-Irland. Selv om det ikke er noen garanti for å se dette fantastiske fenomenet, kan den kommende jevndøgn 23. september øke sjansene dine for å oppleve det. David Moore, redaktør av magasinet Astronomy Ireland, forklarer at under jevndøgn kan forholdene i jordens magnetfelt og planetens helning føre til en visning av nordlyset. Det garanterer imidlertid ikke et syn; det øker bare sannsynligheten.

De beste stedene for å se nordlyset i Irland er den landlige nordkysten av Nord-Irland og Mayo på grunn av deres nærhet til Atlanterhavet. Fraværet av bylys i disse regionene gir en klarere utsikt over nordlyset. Imidlertid er klar himmel avgjørende for å få øye på lysene, uavhengig av beliggenhet i landet.

Aurora-prosessen starter med solflammer, utbrudd på solen som slipper milliarder av tonn stråling ut i verdensrommet. Disse ladede partiklene treffer jordens atmosfære rundt to dager senere, og noen blir fanget i jordens magnetfelt, og skaper nordlys når de kolliderer med atmosfæriske gasser. Lysstyrken avhenger av aktiviteten til partiklene og kan i sjeldne tilfeller strekke seg lenger sør enn vanlig.

For å maksimere sjansene for å se nordlyset, er det avgjørende å være borte fra menneskeskapte lys, da de kan skjule utsikten. Å bo i en by eller by kan begrense synligheten av lysene til bare større skjermer. Steder på landsbygda uten skarpe lys mot nord tilbyr imidlertid en flott utsikt over nordlyset.

Astronomy Ireland tilbyr en nordlysvarslingstjeneste for å forutsi og informere publikum om potensielle observasjoner. Varslene inkluderer informasjon om forventet aktivitet på himmelen, inkludert nordlys. Nordlyset kan dukke opp når som helst på natten, varierende i varighet fra noen timer til hele natten.

Skydekke kan hindre sikten til lysene, så klar himmel er ideell for å se denne spektakulære visningen. Heldigvis anses de neste årene som gunstige for å se nordlyset, ettersom solen forventes å nå sin toppaktivitet i 2025.

Kilder: Astronomy Ireland magazine