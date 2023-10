Nytt satellittbilde avslører 'Ring of Fire' ringformet solformørkelse

Et satellittbilde som fanger den ringformede solformørkelsen 'Ring of Fire' er utgitt av National Aeronautics and Space Administration (NASA), som viser skyggen som faller over den sørøstlige kysten av Texas. Dette himmelfenomenet skjedde da månen rettet seg inn etter solen og jorden, noe som resulterte i at måneskyggen omsluttet solens strålende stråler.

Bildet ble tatt under formørkelsen av NASAs EPIC (Earth Polychromatic Imaging Camera) ombord på DSCVR (Deep Space Climate Observatory), som ligger ved Lagrange Point 1. Interessant nok har den indiske romforskningsorganisasjonen også sendt Aditya L1-solsonden til samme sted.

En ringformørkelse er når månen beveger seg foran solen, men forblir i en avstand fra jorden som forhindrer total tilsløring. Denne relative avstanden fikk Månen til å virke mindre på himmelen, og skapte en fantastisk rød-oransje ring rundt solens kanter, derav navnet "Ring of Fire."

Den neste ringformede solformørkelsen som er synlig fra USA er planlagt til 21. juni 2039. Imidlertid forventes en kommende total solformørkelse å gjøre himmelen mørkere fra Texas til Maine mandag 8. april 2024.

kilder:

National Aeronautics and Space Administration (NASA)