Shukrayaan-1 Mission: Utforske Venus med ISRO

Den indiske romforskningsorganisasjonen (ISRO) forbereder seg på sin neste romekspedisjon, Shukrayaan-1-oppdraget, etter de vellykkede Chandrayaan 3- og Aditya L-1-oppdragene. Shukrayaan-1 vil markere ISROs første reise til Venus, den andre planeten fra solen.

Oppdraget, som opprinnelig var planlagt i 2012, men utsatt, er nå i gang. Shukrayaan 1, oppkalt etter sanskritordene for Venus ("Shukra") og bærer ("Yaana"), vil bli lansert med enten GSLV Mk II eller GSLV Mk III. Den vil bære avansert nyttelast inkludert en høyoppløselig Synthetic Aperture Radar (SAR) og en bakkepenetrerende radar.

Hovedmålet med Shukrayaan-1-oppdraget er å gjennomføre en omfattende studie av Venus, med fokus på dens overflate, atmosfære, struktur, dynamikk og geologisk sammensetning. Oppdraget tar sikte på å avdekke mysteriene til den varmeste planeten i vårt solsystem.

Når det gjelder betydning, vil Shukrayaan-1 ikke bare bidra til vår forståelse av Venus, men også kaste lys over eksoplanetmiljøer og utviklingen av jordlignende planeter. Det vil gi verdifull innsikt i simulering av jordens klima og tjene som en advarsel om potensielle klimaendringer på andre planeter.

Lanseringsdatoen for Shukrayaan-1 ble opprinnelig satt til midten av 2023, men ble skjøvet videre på grunn av pandemien. ISRO-formann S. Somanath har imidlertid kunngjort at oppdraget nå er planlagt for oppskyting i desember 2024, med et alternativt oppskytningsvindu i 2031.

NASA har uttrykt bekymring for muligheten for liv på Venus, og selv om noen forskere ikke har utelukket tilstedeværelsen av bakterier i den øvre atmosfæren, er oppdragets fokus på å studere planetens egenskaper i stedet for dens potensiale for liv.

I tillegg til Shukrayaan-1-oppdraget, jobber ISRO også med to satellitter for å undersøke romtemperaturen og dens innvirkning på jorden, samt konseptualisere et prosjekt for å lande et romfartøy på månen.

Totalt sett representerer Shukrayaan-1-oppdraget en betydelig milepæl for India og ISRO når de fordyper seg i mysteriene til Venus og bidrar til vår forståelse av våre naboplaneter.

kilder:

– ISRO-formann S. Somanath

– Indian Space Research Organization (ISRO)

– NASA