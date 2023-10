NASAs Psyche Mission: Utforske en asteroide laget av gull og metall

By

Etter å ha møtt flere forsinkelser, lanserte NASA sin Psyche-oppdrag 13. oktober, og markerte et viktig skritt i studiet av asteroiden 16 Psyche. Dette oppdraget, en del av NASAs Discovery-oppdrag, har som mål å samle verdifull informasjon om asteroidens sammensetning og formasjon.

Asteroiden 16 Psyche, oppdaget i 1852, går i bane rundt solen i den ytre delen av hovedasteroidebeltet mellom Mars og Jupiter. Det som gjør denne asteroiden virkelig bemerkelsesverdig er dens sammensetning; den består av gull-, sølv- og nikkelforekomster, noe som gir den en estimert verdi på $10 kvintillioner. Denne metallrike asteroiden er også en av de største i vårt solsystem, med en bredde på 279 kilometer.

Målet med Psyche-oppdraget er å studere asteroidens topografi, skanne overflaten og ta detaljerte bilder. Ved å gjøre det håper forskerne å få innsikt i dannelsen av metallkjerneasteroider og planeter. I tillegg tar oppdraget sikte på å bestemme alderen til forskjellige regioner på asteroiden, karakterisere dens topografi, studere fall i gravitasjonen og utforske jernkjernene som anses å være en byggestein for planetdannelse.

Romfartøyet som utfører dette oppdraget er utstyrt med en rekke avanserte instrumenter, inkludert et multispektralt bildeapparat, magnetometer og en gammastråle- og nøytronmåler. Disse instrumentene vil gjøre det mulig for forskere å utføre ulike eksperimenter og studier for å forstå asteroidens sammensetning og struktur.

En av de bemerkelsesverdige teknologiene som testes i Psyche-oppdraget er Deep Space Optical Communication (DSOC). Ved å kode data i fotoner ved infrarøde bølgelengder, kan denne laserkommunikasjonsteknologien redusere kommunikasjonstiden mellom jorden og verdensrommet betydelig, noe som muliggjør overføring av mer data. Hvis det lykkes, kan DSOC revolusjonere romkommunikasjon.

Psyche-oppdraget gir en unik mulighet for forskere til å studere dannelsen av jordiske planeter uten å måtte dissekere selve jorden. Ved å avdekke mysteriene til asteroiden 16 Psyche, håper forskere å få verdifull innsikt i opprinnelsen til vår egen planet og dannelsen av metallrike himmellegemer.

