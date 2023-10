Forskere oppdager mystiske objekter på størrelse med Jupiter i Orion-tåken

Forskere ved European Space Agency (ESA) har gjort en banebrytende oppdagelse ved hjelp av NASAs James Webb-romteleskop. De har funnet objekter på størrelse med Jupiter som flyter fritt i Oriontåken, noe som utfordrer vår forståelse av stjerne- og planetdannelse. Disse objektene, kjent som JuMBOs (Jupiter Mass Binary Objects), er ikke stjerner eller planeter, men noe helt nytt.

Oppdagelsen av JuMBO-er i Orion-tåken har reist spørsmål om tidligere trosoppfatninger. Forskere hadde trodd at tåker, som er enorme skyer av gass og støv der stjerner blir født, ikke kunne generere objekter på størrelse med planeter på egen hånd. Dette nye funnet tyder imidlertid på noe annet.

Det som er enda mer forvirrende er at JuMBO-ene er dannet i par i stedet for individuelt. Dette fenomenet strider mot vår nåværende forståelse av planet- og stjernedannelse. Samuel Pearson, en ESA-forsker involvert i forskningen, kommenterte: "Det er noe galt med enten vår forståelse av planetdannelse, stjernedannelse - eller begge deler. De burde ikke eksistere."

JuMBO-er er ikke store nok til å bli klassifisert som stjerner, og siden de ikke går i bane rundt en stjerne, passer de heller ikke til definisjonen av en planet. Professor Mark McCaughrean, seniorrådgiver ved ESA, brukte analogien til et kjæledyr med chihuahuamasse som ikke er en chihuahua, men en katt, og fremhevet vanskeligheten med å klassifisere disse objektene.

Mens JuMBO-er kan se ut som planeter, er de forskjellige på betydelige måter. De er omtrent en million år gamle, noe som gjør dem relativt unge sammenlignet med andre himmellegemer. I motsetning til planeter, kjøler JuMBO raskt ned og fryser, siden de mangler en energikilde for å opprettholde jevne temperaturer. I tillegg er de hovedsakelig sammensatt av gass, noe som gjør dem ugjestmilde for livet.

Forskere har foreslått flere hypoteser for å forklare opprinnelsen til JuMBO-er. En teori antyder at de kan ha blitt dannet i mindre tettbefolkede områder av tåken, der riktige stjerner ikke kunne utvikle seg. En annen hypotese er at de opprinnelig var ment å gå i bane rundt stjerner som planeter, men ble deretter utvist av ukjente årsaker. Sistnevnte forklaring er foreløpig foretrukket, selv om mekanismen som par av gjenstander skytes ut sammen forblir et mysterium.

Oppdagelsen av JuMBO-er i Orion-tåken har forbløffet astronomer, og noen har kalt det enestående. Evnen til å observere disse objektene på størrelse med Jupiter i par utfordrer eksisterende vitenskapelige modeller. Det er mulig at tidligere teleskoper ikke var kraftige nok til å oppdage dem før nå.

Oriontåken har lenge vært et emne av vitenskapelig interesse. Den ligger 1,350 lysår unna Jorden, og gir innsikt i dannelsen og tidlig utvikling av stjerner og andre himmelobjekter. Synligheten for det blotte øye som et tåkete merke på bunnen av stjernebildet Orion har fengslet astronomer og stjernekikkere i århundrer.

kilder:

- New York Times

- Vergen

- BBC