En fascinerende oppdagelse om Arrokoths hauger av Southwest Research Institute

En fersk studie utført av forskere ved Southwest Research Institute har avdekket et spennende funn om Arrokoth, et trans-neptunisk objekt som fikk berømmelse gjennom New Horizons-sonden. Studien avslører at de to lappene til Arrokoth er utsmykket med hauger, hver omtrent fem kilometer på tvers. Disse haugene gir lappene et bringebærlignende utseende og deler lignende egenskaper som form, størrelse, farge og albedo. Denne likheten antyder sterkt at haugene stammer fra separate gjenstander som klumpet seg sammen for å danne lappene til Arrokoth, som spenner over 18 kilometer i bredden.

Arrokoth er klassifisert som en planetesimal og befinner seg i Kuiperbeltet, et ekspansivt område utenfor Neptun som huser rester av solsystemets dannelse. Å forstå egenskapene til planetesimaler er avgjørende for å forstå prosessene som førte til dannelsen av våre nåværende planeter. De to lobene til Arrokoth indikerer "streaming ustabilitetsmodellen" for formasjon, der milde kollisjoner ved lave hastigheter lar mindre objekter samle seg til større. Tilstedeværelsen av ensartede "byggeklosser" i lappene reiser imidlertid nye spørsmål angående dannelsen deres.

Alan Stern, hovedetterforsker av New Horizons-oppdraget og hovedforsker på studien, antyder at disse funnene forsterker streaming-ustabilitetsmodellen. Hvis haugene på Arrokoth faktisk speiler byggesteinene til eldgamle planetesimaler, kan det nødvendiggjøre en revurdering av gjeldende teorier om planetesimaldannelse. Stern presenterte disse resultatene på det 55. årlige møtet for avdeling for planetariske vitenskaper i San Antonio.

Disse oppdagelsene har implikasjoner for fremtidige oppdrag som NASAs Lucy, som har som mål å utforske Jupiters trojanske asteroider, og ESAs kometavskjærer. Ved å undersøke disse objektene håper forskerne å få ytterligere innsikt i planetesimal sammensetning og formasjonsteorier. Det vil være avgjørende å lete etter lignende hauglignende strukturer på planetesimalene som ble observert under disse oppdragene for å bestemme utbredelsen av dette fenomenet.

Et papir som beskriver disse funnene ble publisert i The Planetary Science Journal 26. september.

kilder:

– Southwest Research Institute

– The Planetary Science Journal